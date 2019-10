Plenković: Koji je to iznos kuna koji zaslužuje štrajk učitelja?

Mi razgovaramo i sa sindikatima i s našim koalicijskim partnerima, odgovorio je premijer Andrej Plenković u Osijeku na pitanje može li štrajk učitelja srušiti Vladu i ponovio da su u mandatu njegove vlade plaće u državnom i javnom sektoru porasle za 11,5 posto, a prosječna plaća za 840 kuna, piše N1.

Istaknuo je i da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 2016. do 2019. godine dobilo tri milijarde kuna te zaključio da 'ako nekome u tri godine date tri milijarde, onda je to bitan resor'.

- Politika Vlade je bila cjelovita - dodao je i objasnio svoju sarkastičnu izjavu 'da bi najbolje bilo svima 100 posto dići plaće'.

- Što je poanta? Ne radi se o sarkastičnosti. Svi bi mi povećali plaće, ali ako se daje kontinuirano, treba i to sagledati i uvažiti. Koji je to točno iznos kuna koji zaslužuje cirkularni štrajk? Malo mi to djeluje kapriciozno - rekao je Plenković, dodavši da koeficijent složenosti poslova, čije povećanje traže sindikati, nije predmet pregovora između sindikata i Vlade, ponovivši da to znači da nema pravne osnove za štrajk.

Rekao je i da non stop razgovara s HNS-om te naglasio da je stav HDZ-a realan.

- Moj predstojnik ureda, koji je rođen i živio u Francuskoj, po nekoliko sati svaki dan provodi na telefonima što s našim veleposlanstvom što s Francuskom. Kompanija se angažirala, francuska se vojska bila angažirala, letjeli su zrakoplovi, trgovački brodovi su imali obvezu motrenja... Prema sinoćnjim informacijama, područje koje su pretražili je veće od 200 tisuća kvadratnih kilometara, znači veće od četiri Hrvatske. Mi ćemo angažmanom i razgovorima napraviti sve, ali treba uzeti u obzir da se nesreća dogodila na sredini Atlantika", komentirao je Plenković potragu za nestalim pomorcima s broda Bourbon Rhode, dodavši da će Vlada sa svoje strane nastaviti raditi sve što može.

