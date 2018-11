Plenković o druženju Kustića i Mamića: Trebao je biti mudriji

Premijer Andrej Plenković iz Kine je komentirao druženje HDZ-ovog zastupnika Marijana Kustića i osuđenog bjegunca Zdravka Mamića u Sarajevu.

- Čuo sam za to, vidim da je on nešto protumačio zbog čega se i kako to dogodilo. Mislim da je tu trebao biti puno mudriji - kazao je premijer za RTL.

Kaže kako zbog takvih stvari ne može biti sankcija

- To je bio jedan skup, ali trebao je biti oprezniji - rekao je premijer.

Podsjetimo, Mamić stariji gostovao je na međunarodnom simpoziju 'Simposar 2018.' koji se održao 2. i 3. studenoga. Kamera je u Sarajevu uhvatila Mamića kako nasmijan razgovara s uglednim društvom, među kojima su bili i prvi dopredsjednik HNS-a Ante Vučemilović-Šimunović, direktor natjecanja, infrastrukture i razvoja Marijan Kustić, počasni tajnik Zorislav Srebrić...

- Mi smo u Sarajevo došli po službenom protokolu primiti nagradu za najbolji savez, najboljeg predsjednika i najboljeg trenera. Nisam ni znao da će Zdravko Mamić biti tamo. On nije bio u našoj delegaciji, bio je pozvan od strane saveza BiH. Kad nas je vidio, došao je do nas, pozdravio i to je bilo to. Razgovarali smo svega pet minuta - objasnio je Marijan Kustić, drugi čovjek HNS-a.