Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak na svečanosti otvorenja Središnjeg paviljona Opće bolnice ''dr. Ivo Pedišić'' u Sisku.

U Sisak je došao i kako bi potporu dao HDZ-ovim kandidatima za župana i gradonačelnika Siska.

- U ime HDZ-a dajem im iskrenu i snažnu potporu i pozivam birače da im daju podršku - kazao je

Odgovarajući na pitanja novinara o padu BDP-a u prvom kvartalu za 0.7 posto, Plenković je rekao da su podaci 'izrazito ohrabrujući'.

- To je na tragu naših očekivanja, izlazimo iz faze krize i većina indikatora izrazito je dobra. Puno očekujemo od 3. kvartala tijekom turističke sezone - rekao je Plenković.

Komentirajući spornu izjavu Bojana Ivoševića, kandidata za zamjenika gradonačenika Ivice Puljka u Splitu, rekao je da je to zastrašujuće.

- To je zatrašujuće. I Puljak je pjevao ustaške pjesme, a da je slučajno Puljak bio iz HDZ-a, reakcije bi još trajale i ne bi se reklo 'On je samo čovjek'. A Ivošević? To je sramota za Split, Splićani ne vole isključive ljude, one koji vrijeđaju vrijednosti hrvatskog naroda, a kamoli ovakve napisane tekstiće u kojima de facto opravdavaju holokaust. Da je to bio netko iz HDZ-a, imali biste dolje revoluciju. Splićani zavrijeđuju puno bolje - rekao je Plenković.

- On bi se trebao odmah povući i zaboraviti da se ikada želio baviti politikom - zaključio je Plenković.

O izjavama Miroslava Škore da je nedopustivo da premijer i predsjednik sudjeluju u kampanji kaže: "Da bi se čovjek bavio politikom mora nešto znati. Mora znati nadležnosti. Kao predsjednik Vlade i stranke, ne samo da imam puni naslov, nego imam i obvezu sudjelovanja kampanju. Da ne pomažem kandidatima to bi bilo bizarno i loše. Te floskule koje lagano odlaze u eter govore više o njemu nego o nama".

Obrušio se i na predsjednika Milanovića: "Optrčao je sve đepiće gdje SDP još opstaje na lokalnoj razini", kazao je.

Što se tiče nabave aviona, Plenković je rekao da će sve uskoro otkriti na sjednici Vlade.