Plenković komentirao prozivke Laure Kövesi, prepirao se s novinarima, micao mikrofone...

Šef HDZ-a Andrej Plenković rekao je nakon sastanka predsjedništva da su raspravili aktualna pitanja i obavijestili kolege o najvažnijim političkim pitanjima te je rekao da je kongres EPP-a u Bukureštu bio sadržajan, a da je obra atmosfera potvrđena i jučerašnjim rezultatima u Portugalu”, rekao je.

Govorio je i zakonu o plaćama, te povećanju istih, a osvrnuo se i na obnovu te rekao da je proces ubrzan, a uoči izbora istaknuo da je dobra atmosfera.

- Raspoloženje jako dobro, mi smo svi jako dobre volje i u formi. Rezultati što se tiče rezultata ove Vlade su odlični, finišira se naš program. Idemo u nove izborne izazove - rekao je i dodao da su “rođeni spremni kao oni što se žele takmičiti u izbornoj utrci”.

Komentirao je i intervju europske tužiteljice Laure Kövesi za TNT N1 televizije, koja je rekla da o nadležnosti EPPO-a ne odlučuje Vlada te da Plenković pokušava zastrašiti europske tužitelje. Kövesi je za N1 također rekla da je Plenkovićevo ponašanje “dizanje dimne zavjese prema građanima i već film koji je već gledala”.

- Nisam gledao taj intervju, dobio sam kratki rezime. Tu je stvar što se nas tiče identična kao i prije, nema nikakvog pritiska, ne znam uopće odakle ta teza i tko to tako može doživjeti. Najvažnije je da se svatko drži svoje nadležnosti. Vidio sam da je i ona (Kövesi) pohvalila Hrvatsku među 17 zemalja koje surađuju s europskim tužiteljima. Ja sam se za to zalagao još dok sam bio zastupnik u EP-u - rekao je.

- Oni koji su gledali intervju su mi rekli da je formulacija bila Geodetski fakultet. Problem koji se stvarno tiče EU sredstava i vezan je uz Geodetski fakultet uopće nisu vezani uz potres. EPPO i Geodetski fakultet da, u dijelu gdje je nepobitno utvrđeno da se radi o EU novcu. EPPO štiti EU novac. Kad je riječ o slučaju 3D snimanja, mi smo kao odgovorna vlada više puta tražili očitovanja agencija i ministarstva i pogledali rezime izvješća o trošenju sredstava. Nepobitno je utvrđeno da nijedan cent nije potrošen iz EU fondova. To je novac Hrvatske, nadležnost ima USKOK - dodao je.

- Da je bilo do Možemo!, da je bilo do SDP-a ne bi se obnovio nijedan prozor u osnovnoj školi u Zagrebu, a budući da je bilo do Vlade koju predvodim ja, odnosno HDZ, onda nije problem u Zagrebu obnavljati osnovne škole, srednje škole, fakultete, bolnice, crkve, javne zgrade, ceste… - nizao je Plenković.

- Sve što se obnavlja u Zagrebu i na Baniji se obnavlja zahvaljujući vladi i HDZ-u - rekao je te naglasio da su on i Vlada ti koji su osigurali novac iz Fonda solidarnosti i to realizirali.

- Stvar je skroz jednostavna. Mi smo najzainteresiraniji da se svaka nezakonitost sankcionira. Bila ona kod trošenja europskih sredstava, ili novca iz državnog proračuna. Međutim, sve treba raditi tijelo koje je za to nadležno. Ako je počinjena nezakonitost trošenja sredstava iz proračuna, onda je nadležan DORH. Ako je riječ o europskom novcu, nadležan je EPPO. To je jasno kao dan - rekao je Plenković ponovno.

- Problem koji se stvarno tiče EU sredstava i vezan je uz Geodetski fakultet uopće nije vezan za potres. Tu EPPO ima nadležnost tamo gdje je utvrđen slijed korištenja novca iz europskih fondova. Ali kada je riječ o projektu 3D snimanja, mi smo kao odgovorna Vlada više puta tražili očitovanja ministarstava, agencija i službeno izvješće o trošenju europskih sredstava i tu je nepobitno utvrđeno da nijedan cent europskog novca nije potrošen za projekt 3D snimanja. Znači, to je novac Republike Hrvatske i tu nadležnost ima DORH - dodao je premijer. Objašnjavajući nadležnosti iskoristio je i mikrofone koje je počeo razmještati.

Plenković je ušao u prepirku oko nadležnosti s reporterkom N1.

“Kako su vas izbrifirali”, rekao je.

“Nije me nitko izbrifirao, znam razmišljati svojom glavom”, odgovorila mu je reporterka.

“Je, je sigurno”, rekao je Plenković.

“Kako ne razumijete da EPPO u Hrvatskoj postoji zahvaljujući Vladi Andreja Plenkovića?!”, rekao je Plenković. Medije je između ostalog optužio da ih “zloupotrebljavaju”.

Nakon toga je nastavio govoriti i o postignućima Vlade.

Na pitanja o ženama na listama HDZ-a rekao je: "Za zaštitu žena HDZ je napravio više nego cijela ljevica otkad je Hrvatske".

- Za razliku od oporbenih stranaka, HDZ danas u Saboru ima 19 zastupnica, njih pet ima zajedno manje nego mi - odgovorio je na pitanje o listama i dodao da im je "ljevica u Saboru pljeskala" zbog HDZ-ovih zakona - pooštravanja zakona o nasilju nad ženama, kao i zbog uvođenja femicida u zakon.