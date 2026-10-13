Plenković: 'Lijeva oporba širi narativ da je Lika otrovna. Oni su destruktivci koji šire laži'

Premijer Andrej Plenković u utorak je oporbu nazvao „destruktivcima”, „agresivcima” i „kritizerima”, poručivši u završnom govoru o godišnjem izvješću Vlade da mu je drago što nije sudjelovala u raspravi jer su građani tako mogli vidjeti da ne poštuje instituciju u koju ih je narod birao, optuživši je da nameću narativ kako je Lika otrovna i da se nikada neće očistiti.

Komentirajući odlazak dijela oporbe iz sabornice, Plenković je rekao da mu nije žao što nisu sudjelovali u raspravi o godišnjem izvješću Vlade. "Meni je čak to drago da narod vidi kako ne poštuju instituciju koju ih je narod birao. Možda ne dođu ni na rebalans ni na proračun. Pa neka se odreknu onoga za što ih je narod birao. Nije ni to loša poruka pred izbore", kazao je.

Oporbu je nazvao „diletantima koji stvaraju dojam uz potporu medija da Vlada orkestrirano služi za to ili da amnestira kriminalce, štiti kriminalce, organizira organizirani kriminal i ne želi da ih se procesuira".

"To je percepcija. Jel to poruka bila danas kolega ovdje? Mi smo to sve orkestrirali. Mi danima ne spavamo, nego stalno razbijamo glavu kako da više otruju i više ukradu. Zadnjih 10 godina to je sve čime se bavimo. Ne zanima nas rast, ne zanima nas Schengen, ne zanima nas euro, ne zanimaju nas Rafali, pelješki mostovi, cijevi Učke, koridori 5C, veće mirovine, veće plaće, puna zaposlenost ni rekordne turističke sezone, ni kreditni rejting, ni manje kamate, ni ulaganja u trezorce i državne obveznice", kazao je Plenković.

Oporbeno isticanje negativnih tema te ignoriranje i podcjenjivanje Vladinih postignuća usporedio je s latinskom izrekom „margaritas ante porcos”, odnosno bacanjem biserja pred svinje, poručivši da oporbu ne zanimaju rezultati rada Vlade. "Ovo danas vam je pravi primjer margaritas ante porcos. Ne bacajte biserje pred svinje. Ne govorite onome što radite i trudite se baš kome bilo jer ne žele ni čuti jer ih ne zanima".

Govoreći o slučaju otpada u Gospiću, Plenković je odbacio tvrdnje da je Vlada znala za nezakonite aktivnosti ili ih štitila, ustvrdivši da premijer nema mogućnost pratiti kretanje svakog kamiona i mjesto na kojem se odlaže otpad.

"Imamo nekakav Big Brother super kompjuter koji prati sve i svakoga. Mi u svakom trenutku znamo kad neki kamion, primjerice, ide po Hrvatskoj i iskrcava otpad na lokaciji X. Ja svako jutro kad dođem na posao dobijem brifing od predstojnika ureda gdje su kamioni. Kad su ušli, recimo, na Jakuševac. To je prva stvar koju svaki hrvatski premijer zadnjih 35 godina dobiva čim uđe u ured. Prije kave i novina, mi dobivamo brifing gdje su kamioni", komentirao je ironično očekivanja oporbe o tome što Vlada mora znati.

Dodao je i kako cijela tema Gospića i otpada nije tu radi interesa o zaštiti okoliša, tlu, zraku i hrani, nego samo radi nanošenja političke štete Vladi i vladajućoj većini, HDZ-u i još ponekom "veleizdajniku".

"Njih (oporbu) muči reklama, muči ih samohvala, muči ih napredak Hrvatske", ustvrdio je.

Osvrćući se na ocjene međunarodnih kreditnih agencija, Plenković je upitao zašto agencije Standard & Poor's, Fitch i Moody's ne ocjenjuju stanje u Hrvatskoj jednako negativno kao oporba. "Kako oni ne vide da je to sve tako katastrofa, a ovi vide bolje? Koje su to očale? Koja je to dioptrija? Gdje se to kupuje? U kojem to dućanu se mogu kupiti očale Moodysa, S&P-a i Fitcha koji imaju potpuno drugu dioptriju od Možemo!, SDP-a i Mosta, a gledaju isti proces", kazao je.

Premijer je podsjetio da je ranije najavio procesuiranje svih odgovornih te da je istraga proširena na 19 fizičkih i sedam pravnih osoba. "Znači oni koji su za to krivi, a ne vidim tu nijednog ministra, ne vidim nijednog potpredsjednika Vlade, ne vidim nijednog moćnog ili velikog dečka koji stoji iza te teme. Ja sigurno nisam. I zato mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi s kriminalcima nemamo ništa. Nemamo ništa, jer da imamo nešto znali bi valjda o tome. A budući da nemamo ništa, onda ćemo to tako i reći", rekao je.

Što se tiče zdravstvenog pitanja upitao se ima li itko u Lici, jedna osoba s imenom i prezimenom, koja je zbog ovoga što se dogodilo imala bilo kakav zdravstveni problem.

"Dojam je da nitko nije živ u Lici. Pa da ljudi koji su poljoprivrednici i gospodarstvenici imaju gospodarski problem opstanka svojih aktivnosti, jer im ovi destruktivci, agresivci i kritizeri nameću narativ da je Lika otrovna i da je nikad nitko neće očistiti", istaknuo je Plenković.

Poručio je da je Vlada preuzela na sebe nešto što nije morala, da želi pomoći Gospiću i građanima i sanirati taj otpad, kao što je to učinila u Samoboru, Poznanovci, Lovincu, Benkovcu, a sutra u Pazinu. "To radi hrvatska Vlada, radi za sve, pa i za ove agresivce,