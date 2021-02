Na svečanosti proslave Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu proglašeni su dobitnici Nagrade i priznanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice za 2020. S premijerom svečanosti su nazočili i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Premijer Plenković komentirao je nakon svečanosti aktualne političke događaje. Komentirao je izbor predsjednika Vrhovnog suda, prenosi Dnevnik.hr

- Meni je to malo čudno da se otvorila ta tema. Shvatio sam da predjsendik nije zadovoljan s ta tri kandidata. Ne vidim uopće u čemu je problem...Ne vidim smisao neke drame...pokušavam to shvatiti. Ne znam jel to nekakvno igranje s ustavnošću rada stožera..moram to ispitati. Onaj tko hoće biti predsjednik Vrhovnog suda. Ovo što predlaže predsjednik je protuzakoniti i gledam jel to neka šira igra - izjavio je Plenković.

Izjavio je da će se ići u popuštanje mjera od 1. ožujka ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna.

Plenković je komentirao nagađanja o mogućem poništenju Natječaja za novog ravnatelja Fonda za obnovu od potresa. U tom slučaju Damir Vanđelić bi kao njegov privremeni voditelj na toj poziciji mogao ostati do iza lokalnih izbora.

- Nije mi to poznato, ta nagađanja. Ja sam se toliko toga naslušao, da se ne obazirem na to. Teoretski to je mogućnost, ali ne vidim zašto - kazao je Plenković.

Kafić zabranio ulaz HDZ-ovcima

Riječki kafić Three Monkeys poručio je da u kafiću ne žele "članove, glasače i simpatizere HDZ-a". Plenković je to komentirao.

Čudi ga, kako je rekao, "degutantna količina dvostrukih mjera".

- Nije šala. Pročitajte što ti ljudi govore. To je diskriminacija. Što je iduće? Fašizam? Da je zadnji kafić na svijetu ne bih tamo otišao - kazao je Plenković.

- Mi se ovdje bavimo dotepencima, a što je s ovim - Plenković je kazao da bi se dignula halabuka da je riječ o SDP-ovcima.

- Imamo Hrvatsku dvostrukih kriterija. Imate kandidata HDZ-a koji doživljava napade protiv ćirilice jer je politički neugodan i opasan. Zašto bi on morao znati stihove neke pjesme? Ali dotepence ćemo staviti ispod radara....To su ti dvostruki kriteriji? A ovaj u tri majmuna je eklatantan primjer diskriminacije. Samo da na odijelo stavi zvijezdu. Ja sam pročitao o čemu se radi? Kakva politička poruka? Riječ je o politički nepismenoj osobi. Niste pročitali, već ste površni i paušalni. Nemojte se smijati, drugi puta čitajte članak - poručio je Plenković novinarki koja ga je pitala o kafiću u Rijeci i zbog čega je to diskriminacija.