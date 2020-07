Plenković: Mi nećemo zamarati birače, 15.8. smo u punoj snazi

U ovim okolnostima Hrvatska mora imati stabilnu Vladu. I to je razlog zašto sada idemo na izbore. Nakon izbora, tijekom ljetnih mjeseci treba odmah formirati većinu, tvrdi Plenković

<p>HDZ će pobijediti, mi očekujemo da naš rezultat bude u okvirima prošlih izbora kad su nam brojne ankete davale manje mandata nego što smo ih dobili. Idemo u izbore s velikim postignućima - Hrvatska je danas puno bolja zemlja nego prije četiri godine, rekao je <strong>Andrej Plenković</strong> za <a href="https://www.jutarnji.hr/izbori/vijesti/andrej-plenkovic-necemo-zamarati-birace-s-vise-izbora-15-8-nova-vlada-ce-biti-u-punoj-snazi-15006023" target="_top">Jutarnji list </a>uoči parlamentarnih izbora u nedjelju. </p><p>Na tvrdnju da bi Škoro pristao koalirati s HDZ-om, ali samo ako Plenković nije premijer, on tvrdi: </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje fore o debati </strong></p><p>- Ucjena premijerskim mjestom, koju je Most promovirao 2015., nevjerojatna je teza onih koji nikad nisu upravljali zemljom, koji ne razumiju kako funkcionira Vlada, ne razumije što znači politički autoritet u ovakvom političkom sustavu, gdje je uloga predsjednika Vlade vodeća u političkom životu. I uopće ići s tim konceptom politički je bezobrazno i funkcionalno neprovedivo. I 2016. uputio sam poruke da takve ucjene ne dolaze u obzir, a sada sam s ovim iskustvom još čvršći u tom stajalištu. Da nam to uvjetuje bilo tko na sceni, nema šanse da se to dogodi. Principijelno, na takve stvari uopće pomišljati je pogreška - rekao je. </p><p>Na pitanje bi li uopće sjeo s njima za stol ako je to početni uvjet, Plenković tvrdi da taj uvjet - nije realan. </p><p>- Kada da ja sada njima kažem hoće li na čelu pokreta biti Škoro ili netko drugi - rekao je Plenković i dodao kako takve poteze nije primijetio u drugim političkim sustavima. </p><p>- I to je derivat Mostovih logika koje su loše i neprovedive. Ja koji sam surađivao s Mostom u dobroj vjeri, nakon što sam ih upoznao, ne bih poželio nikome da s njima više surađuje jer to je skupina ljudi koja nema konstruktivnu politiku, nego samo refleks destrukcije i rušenja - poručio je i dodao kako su ih pobijedili na lokalnim izborima u Metkoviću te da će ponovno doživjeti poraz u tom gradu. </p><p>- A svi koji su u Mostu bili korektniji, pobjegli su glavom bez obzira, pa i sada pred izbore. Ostali su Petrov, Grmoja i Bulj, a i sada su doveli ljude koji nemaju veze s politikom. I oni i Škoro forsirali su križanje listića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Takvu razinu političke nelojalnosti, nezrelosti i destrukcije nisam dosad vidio na našoj političkoj sceni - rekao je Plenković. </p><p>Na pitanje bi li mogao zamisliti da sjedi u Vlade sa Zlatkom Hasanbegovićem, premijer je kratko odgovorio: </p><p>- Čovjek koji ode na listu neke druge stranke, a član je predsjedništva HDZ-a, bez da o tome obavijesti vodstvo stranke ili lokalnu organizaciju - to najviše govori o njemu.</p><p>Na pitanje hoće li se ponovno ići na izbore, Plenković kaže da onaj koji drži parlamentarnu većinu zna i što znači upravljati. Tvrdi kako Hrvatskoj treba vodstvo i čvrsta vlast koja će se u rujnu baviti izazovima gospodarstva i zdravstva. </p><p>Dodao je i kako o ponavljanju izbora nije razgovarao s predsjednikom <strong>Zoranom Milanovićem</strong>, no smatra kako se njih dvojica slažu u ključnoj stvari. </p><p>- U ovim okolnostima Hrvatska mora imati stabilnu Vladu. I to je razlog zašto sada idemo na izbore. Nakon izbora, tijekom ljetnih mjeseci treba odmah formirati većinu i poslije 15. kolovoza možemo biti u punoj radnoj snazi. Ideja je da ne zamaramo birače s više izbora. Zato smo i 2017. išli u rekonfiguriranje većine kad smo imali čak i neke iz naših redova koji su govorili da je bolje ići na nove izbore nakon raskida koalicije s Mostom. I tada sam gledao koji je opći interes za državu. Jer imali smo izbore u studenome 2015., pa u rujnu 2016., što bi bilo da smo treći put išli na izbore u dvije godine? Slika bi bila da smo nestabilna država u kojoj nitko ne može održati vlast. I time bismo poslali poruku da naš sustav nije dobar - poručio je Plenković. </p>