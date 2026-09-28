Plenković: 'Mi s tim štrajkom nemamo ništa. Odgovornost je na Gradu, gradonačelniku...'

"Odgovornost je na gradskim vlastima", poručuje o velikom štrajku djelatnika Zagrebačkog Holdinga i ZET-a hrvatski premijer Andrej Plenković...

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Štrajk radnika ZET-a i Holdinga | Video: 24sata/pixsell

Štrajk je krenuo u ponedjeljak u 03:30 ujutro, u pogonu su u jutarnjim satima bila dva tramvaja i jedan autobus.

A Plenković odbacuje tvrdnje da iza štrajka stoji HDZ, kako je pokrenut da bi se pomaknuo fokus s otpada u Lici, Josipe Rimac...

- Što se tiče niskih optužbi vezanih uz štrajk, tu treba stvari otvoreno postaviti: odgovornost je na Gradu, gradonačelniku, Holdingu i svima onima koji su nadležni za komunalne teme. Zanimljivo je da se odgovornost pokušava prebaciti na HDZ. Mi s tim štrajkom nemamo ništa - kazao je Plenković. piše Večernji list.

Komentirao je i činjenicu da je predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić otac Armina Hodžića, saborskog zastupnika iz redova bošnjačke nacionalne manjine koji će uskoro postati potpredsjednikom Sabora.

- Valjda smo onda putem Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali na njegova tatu da organizira štrajk. Moram priznati da su jake kreativne takve insinuacije - kazao je Plenković, piše VL.

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