Plenković: 'Milanović je jedini predsjednik u EU koji nije otišao u Ukrajinu u zadnje 4 godine'

Piše HINA,
Zagreb: Andrej Plenković održao konferenciju za medije nakon sastanka parlamentarne većine | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Milanović je u petak priopćio da hrvatski sportaši zaslužuju podršku institucija, a ne bojkot Vlade. Plenković mu je odgovorio...

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak, odgovarajući na kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog bojkota otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara (ZPOI) u Veroni, da Vlada čvrsto stoji iza te političke odluke kojom Hrvatska pokazuje solidarnost s Ukrajinom.

Milanović je u petak priopćio da hrvatski sportaši zaslužuju podršku institucija, a ne bojkot Vlade te da će na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kao njegov izaslanik i predstavnik države biti predstojnik njegova Ureda Orsat Miljenić. 

- Pokazujemo solidarnost kao i brojne druge države s Ukrajinom, budući da je Ukrajina već četiri godine žrtva brutalne ruske agresije - odgovorio je na to Plenković.

Vlada je prije tjedan dana donijela odluku da njeni predstavnici neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji s obzirom na to da je Međunarodni paraolimpijski odbor na tim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima. 

Plenković je danas podsjetio da su na otvaranju Olimpijskih igara, kada je Vladu predstavljao ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ruski i bjeloruski sportaši nastupili pod neutralnim obilježjima, bez državnih zastava. Također je naglasio da Vlada podupire Hrvatski paraolimpijski odbor, istaknuvši da je financiranje povećano s oko milijun eura 2016. godine na pet milijuna eura u 2026.

Istodobno je kritizirao Milanovića te je rekao da je sramotno što u posljednje četiri godine nije posjetio Ukrajinu i time, kako je rekao, izrazio solidarnost s ukrajinskim narodom.

- Čini mi se da je preostao kao jedini izabrani čovjek na dužnosti predsjednika države u Europskoj uniji koji se u četiri godine nije udostojio posjetiti Ukrajinu - rekao je Plenković. Dodao je i da će predstavnici Ministarstva turizma i sporta pratiti nastupe hrvatskih paraolimpijaca na pojedinim natjecanjima te da Vlada nastavlja pružati potporu sportašima.

