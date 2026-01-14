Plenković: 'Milanovićeva teza o Rafaleima je bezvezna. Naši su opremljeniji od onih u Srbiji...'

Teza predsjednika Zorana Milanovića da nismo zaštitili hrvatske interese kad smo nabavljali francuske borbene zrakoplove je zakašnjela, nerealna i u načelu bezvezna, rekao je premijer Andrej Plenković u srijedu, dodavši da su hrvatski Rafalei opremljeniji od onih koje nabavlja Srbija.

Milanović je u utorak prozvao vladu da nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafale jer su oni prodani i Srbiji, zaključivši da se tako preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Beograda Zapadu.

"Ništa se ne rješava preko naših leđa. One zemlje koje proizvode ovako sofisticiranu tehnologiju kao što su zrakoplovi, a njih ima puno, svoje naoružanje prodaju mnogim zemljama koje međusobno imaju različite relacije i u tome nema ništa neobično", odgovorio je danas Plenković i dodao da kupci ne mogu utjecati na proizvođača kome će oni te iste avione prodavati.

"To je iluzorno očekivati", naglasio je.

"Ta teza koju Milanović plasira je prvo zakašnjela, drugo potpuno nerealna, u načelu bezvezna jer ništa ne mijenja nego samo muti vodu u hrvatskom političkom i medijskom prostoru", dodao je Plenković novinarima nakon sjednice vlade.

Plenković tvrdi i da se Milanović prije nekoliko godina "potpuno izuzeo" iz nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale kada mu je vlada poslala prijedlog da se očituje. Tada je "propustio očitovanje na najvažniju nabavu u jačanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva", rekao je premijer.

Milanović je u utorak pozvao Plenkovića da ubuduće pri nabavi vojne opreme postavi uvjete u svrhu zaštite nacionalnih interesa kao što to čine i druge zemlje.

Plenković mu je uzvratio pozivom da "umjesto jednostrane komunikacije putem priopćenja jednostavne sjedne za stol i razgovara".

Hrvatski Rafalei "opremljeniji" od onih koje nabavlja Srbija

Milanović je u priopćenju od utorka naveo i da je hrvatskoj vladi bilo potpuno svejedno "hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele zrakoplove prodati nekoj od nama susjednih država izvan NATO-a. A da se baš to dogodilo, da je Francuska s našim susjedima ugovorila prodaju naprednijeg modela zrakoplova, potvrđuje i žurna nadogradnja hrvatskih Rafalea koja se provodi ni godinu dana nakon što su isporučeni".

Plenković demantira Milanovića i uvjerava da je "oprema na našim avionima kompletnija, veća, bolja i interoperabilnija" nego što će biti na Rafaleima koje nabavlja Srbija.

Dodao je da je Hrvatska kupila 10 jednosjeda i dva dvosjeda, dok Srbija za gotovo tri milijarde eura nabavlja devet jednosjeda i tri dvosjeda, opisavši to "ogromnom razlikom".

I MORH je jučer objavio da se modernizacija hrvatskih Rafalea odvija "potpuno uobičajeno i planski".

"Hrvatska je 2021. godine kupila tada najnoviji standard F3-R. U međuvremenu je razvijen standard F4, te Hrvatska, kao i svi ostali korisnici Rafalea, postupno podiže svoje avione na novi standard", kazali su iz MORH-a.

Plenković također naglašava da je "prilična vještina bila kupiti avione i isplatiti ih financijski u vremenu kada smo ispunjavali kriterije za ulazak Hrvatske u eurozonu" te da je njegova vlada riješila "problem na koji se čekalo 30 godina".

"Drugi nisu imali snage, znanja, volje ili novaca u tom trenutku", dodao je.