O ZAŠTITI HRVATSKIH INTERESA

Plenković: 'Milanovićeva teza o Rafaleima je bezvezna. Naši su opremljeniji od onih u Srbiji...'

Piše HINA,
Zagreb: Premijer Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Milanović je u utorak pozvao Plenkovića da ubuduće pri nabavi vojne opreme postavi uvjete u svrhu zaštite nacionalnih interesa kao što to čine i druge zemlje

Admiral

Teza predsjednika Zorana Milanovića da nismo zaštitili hrvatske interese kad smo nabavljali francuske borbene zrakoplove je zakašnjela, nerealna i u načelu bezvezna, rekao je premijer Andrej Plenković u srijedu, dodavši da su hrvatski Rafalei opremljeniji od onih koje nabavlja Srbija.  

Milanović je u utorak prozvao vladu da nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafale jer su oni prodani i Srbiji, zaključivši da se tako preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Beograda Zapadu.

"Ništa se ne rješava preko naših leđa. One zemlje koje proizvode ovako sofisticiranu tehnologiju kao što su zrakoplovi, a njih ima puno, svoje naoružanje prodaju mnogim zemljama koje međusobno imaju različite relacije i u tome nema ništa neobično", odgovorio je danas Plenković i dodao da kupci ne mogu utjecati na proizvođača kome će oni te iste avione prodavati.

INTERVJU: SANDRA BENČIĆ Milanovićev muk? Moguće da gleda kako će se Plenković izvući iz rupe u koju se utjerao
Milanovićev muk? Moguće da gleda kako će se Plenković izvući iz rupe u koju se utjerao

"To je iluzorno očekivati", naglasio je. 

"Ta teza koju Milanović plasira je prvo zakašnjela, drugo potpuno nerealna, u načelu bezvezna jer ništa ne mijenja nego samo muti vodu u hrvatskom političkom i medijskom prostoru", dodao je Plenković novinarima nakon sjednice vlade. 

Plenković tvrdi i da se Milanović prije nekoliko godina "potpuno izuzeo" iz nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale kada mu je vlada poslala prijedlog da se očituje. Tada je "propustio očitovanje na najvažniju nabavu u jačanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva", rekao je premijer. 

PREDSJEDNIK POSLAO POPIS Plenković poručio Milanoviću: Diplomati se moraju imenovati dogovorom, a ne podjelom...
Plenković poručio Milanoviću: Diplomati se moraju imenovati dogovorom, a ne podjelom...

Milanović je u utorak pozvao Plenkovića da ubuduće pri nabavi vojne opreme postavi uvjete u svrhu zaštite nacionalnih interesa kao što to čine i druge zemlje. 

Plenković mu je uzvratio pozivom da "umjesto jednostrane komunikacije putem priopćenja jednostavne sjedne za stol i razgovara". 

Hrvatski Rafalei "opremljeniji" od onih koje nabavlja Srbija 

Milanović je u priopćenju od utorka naveo i da je hrvatskoj vladi bilo potpuno svejedno "hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele zrakoplove prodati nekoj od nama susjednih država izvan NATO-a. A da se baš to dogodilo, da je Francuska s našim susjedima ugovorila prodaju naprednijeg modela zrakoplova, potvrđuje i žurna nadogradnja hrvatskih Rafalea koja se provodi ni godinu dana nakon što su isporučeni".

Plenković demantira Milanovića i uvjerava da je "oprema na našim avionima kompletnija, veća, bolja i interoperabilnija" nego što će biti na Rafaleima koje nabavlja Srbija. 

Dodao je da je Hrvatska kupila 10 jednosjeda i dva dvosjeda, dok Srbija za gotovo tri milijarde eura nabavlja devet jednosjeda i tri dvosjeda, opisavši to "ogromnom razlikom".

SPOMENUO I MILANOVIĆA... Plenković: 'Potezom s izborom sudaca smo dali recept drugim strankama kako do rješenja'
Plenković: 'Potezom s izborom sudaca smo dali recept drugim strankama kako do rješenja'

I MORH je jučer objavio da se modernizacija hrvatskih Rafalea odvija "potpuno uobičajeno i planski".

"Hrvatska je 2021. godine kupila tada najnoviji standard F3-R. U međuvremenu je razvijen standard F4, te Hrvatska, kao i svi ostali korisnici Rafalea, postupno podiže svoje avione na novi standard", kazali su iz MORH-a.

Plenković također naglašava da je "prilična vještina bila kupiti avione i isplatiti ih financijski u vremenu kada smo ispunjavali kriterije za ulazak Hrvatske u eurozonu" te da je njegova vlada riješila "problem na koji se čekalo 30 godina".

"Drugi nisu imali snage, znanja, volje ili novaca u tom trenutku", dodao je. 

