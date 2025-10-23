Obavijesti

Plenković: Minimalna bruto plaća za iduću godinu 1050 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska vlada trebala bi do kraja mjeseca donijeti odluku o minimalnoj bruto plaći u visini od 1050 eura, najavio je u četvrtak u Bruxellesu premijer Andrej Plenković

Plenković je po dolasku na samit EU-a komentirao pregovore o minimalnim plaćama između sindikata i poslodavaca napomenuvši da po zakonu Vlada mora do kraja listopada donijeti odluku o visini minimalne bruto plaće za sljedeću godinu.     “Nakon vrlo pažljivih razmatranja više prijedloga posebnog povjerenstva, u kojem su profesori, predstavnici sindikata, kao i predstavnici poslodavaca i stručnjaci, Vlada i različita ministarstva donose procjenu koliko bi to moglo biti. Mi smo smatrali da je za iduću godinu primjereno da bruto minimalna plaća bude u iznosu od 1050 eura”, rekao je Plenković.

Podsjetio je kako je u devet godina njegove Vlade Hrvatska sa 61 posto BDP-a po glavi stanovnika došla na 78 posto u odnosu na europski prosjek, dok je BDP po glavi stanovnika narastao s 11.000 na 22.000 eura, a u apsolutnom iznosu sa 47 milijardi na skoro 93,4 milijarde eura, koliko će iznositi krajem godine.

Plenković je ponovio kako je Vladina ambicija da bruto minimalna plaća do kraja trećeg mandata bude na otprilike 1250 eura, dok je danas 970 eura.

Istaknuo je da se u proteklih devet godina plaća nije dizala na umjetan način, nego se vodilo računa cjelini.

Plenković kaže da u Hrvatskoj minimalnu plaću prima nešto više od 70.000 ljudi, a Vlada je, kao i svake godine, spremna usvojiti tzv. prateće mjere, odnosno potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće.

