'Plenković mora znati puno više o aferi nego što on pokazuje...'

Domovinski pokret jezabrinut zadnjim izjavama premijera Plenkovića koji je na sva novinarska pitanja o aktualnoj aferi danas odgovarao da "ne zna i da nije njegovo da o tome išta zna", kaže Škoro

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> u utorak je ustvrdio da premijer <strong>Andrej Plenković</strong> o aferi Janaf mora znati puno više nego što prikazuje te pozvao da se objavi gdje je sada 1,96 milijuna kuna mita koje je od poduzetnika Kreše Peteka primio direktor Janafa <strong>Dragan Kovačević</strong>. </p><p>- Treba zdravorazumski upitati - gdje su novci i zašto se u tom trenutku nije reagiralo - istaknuo je Škoro na konferenciji za novinare u povodu afere Janaf u kojoj je policija tajno snimila poduzetnika <strong>Krešu Peteka</strong> kako donosi 1,96 milijuna kuna mita direktoru Janafa Draganu Kovačeviću.</p><p>Dodao je kako je Domovinski pokret zabrinut zadnjim izjavama premijera Plenkovića koji je na sva novinarska pitanja o aktualnoj aferi danas odgovarao da "ne zna i da nije njegovo da o tome išta zna".</p><h2>Premijer mora znati više</h2><p>- Smatramo da netko tko je predsjednik Vlade i ima poluge vlasti treba znati puno više nego što on pokušava sada pred hrvatskom javnošću pokazati i prikazati sebe kao čovjeka koji bi želio nešto napraviti, ali nažalost ne može jer ne zna - rekao je Škoro upitavši kako je moguće da Plenković ne zna što mu rade direktori velikih javnih poduzeća.</p><p>- Mislimo da je sramota da predsjednik Vlade na taj način minorizira veliku beskrupuloznu pljačku - istaknuo je.</p><p>Politički tajnik stranke <strong>Mario Radić</strong> upozorio je da je primopredaja novca u "klubu" Dragana Kovačevića bila 8. studenoga prošle godine, uoči Martinja kada je počinjala predizborna kampanja za predsjedničke izbore na kojima su kandidati bili i tadašnja predsjednica države <strong>Kolinda Grabar Kitarović i Miroslav Škoro.</strong> </p><h2>Možda je to bila donacija za Kolindinu kampanju</h2><p>Tjednik Nacional<a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/nacional-uskok-nije-upao-u-klub-kad-se-predavalo-mito-da-zastiti-jakova-i-kolindu/2215810.aspx?index_vid=1651"> </a>tvrdi kako je Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice, osobno bio nazočan u Kovačevićevom klubu u Slovenskoj ulici kada je bila sporna primopredaja mita te da policija nije reagirala kako ne bi predsjednici upropastili kampanju.</p><p>Škoro je rekao kako je moguće da nije bila riječ o mitu nego o donaciji za kampanju Grabar Kitarović.</p><p>- Čini mi se da je sve moguće, ali to neće ništa promijeniti. Indikativno je da smo mi na taj dan objavili kampanju, da su na taj dan razmijenili novce i da je netko zaustavio istragu. Ili je pustio da se u mrežu ulovi još više riba ili je jednostavno pustio Kovačevića da uzme novce i da ih onome kome je trebao dati ne bi li taj netko napravio ono što je trebao, a rezultat znamo svi - rekao je Škoro.</p><p>Poručio je kako netko mora odgovoriti koji je to valjani razlog da se u tom trenutku nije reagiralo, kao i odgovoriti na pitanje gdje su sada ti novci.</p><p>- Mi sada razgovaramo o nečemu što bi trebala biti tajna procesa istrage, ali nedostaje i memorijska kartica gdje su pohranjeni podaci o slučaju Rimac. Rimac, Kovačević, Petek, malo HDZ-a i SDP-a spržili su 10 do 15 borbenih zrakoplova i nikome ništa - istaknuo je Škoro koji za sebe tvrdi da nikada nije bio u klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9.</p><h2>Jakov nije vidio ništa?</h2><p>Inače, suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović potvrdio je u međuvremenu kako je točna informacija da je lani u jesen bio u "klubu" u Slovenskoj ulici, koji mediji povezuju s osumnjičenim u aferi Janaf Draganom Kovačevićem, no napominje da tamo nije vidio ništa sumnjivo, te da on nije bio ni s kime u poslovnim odnosima.</p><p>- Točna je informacija kako sam u jesen prošle godine bio u navedenom prostoru u Slovenskoj ulici u Zagrebu, gdje se nalazio veći broj ljudi u druženju. Tamo sam se zadržao kraće vrijeme. Nisam primijetio bilo kakve sumnjive radnje, niti sam bio u poslovnim odnosima s bilo kime od prisutnih osoba - navodi se u priopćenju punomoćnika Jakova Kitarovića.</p>