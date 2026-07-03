Plenković na istoku Hrvatske otvorio dvoranu i dječji centar

Predsjednik Vlade Andrej Plenković otvorio je u petak u vukovarsko-srijemskom mjestu Korođ, naseljenom pripadnicima mađarske nacionalne manjine, novu sportsku dvoranu osnovne škole vrijednu 2,5 milijuna eura poručivši da su nacionalne manjine bogatstvo Hrvatske.

"Vlada ulaže značajna sredstva kako bi se svaki građanin osjećao dobro u Hrvatskoj. Vladi je stalo do toga, a iz takvih nastojanja i suradnje s pripadnicima nacionalnih manjina proizašli su brojni projekti na korist lokalnoj zajednici, poput ove školske sportske dvorane", rekao je Plenković tijekom svečanosti kojoj je nazočio i ministar društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske, Zoltán Tarr.

Tarr je u govoru ustvrdio kako izgradnja sportske dvorane u Korođu pokazuje želju za životom jedne zajednice, a koja je u Korođu u kojem živi tek 500-tinjak stanovnika, očito iznimno velika i živa.

Svečanosti su nazočili i potpredsjednici Vlade David Vlajčić i Ivan Anušić, ministrica Nina Obuljen Koržinek te ministri Radovan Fuchs i Gordan Grlić Radman kao i vukovarsko-srijemskj župan Ivan Bosančić.

Osnovna škola Korođ bila je jedina, od ukupno četiri osnovne škole u Hrvatskoj, u kojoj se nastava odvija prema hrvatskom nastavnom programu na mađarskom jeziku, prema modelu A, a koja do sada nije imala dvoranu za održavanja nastave tjelesnog odgoja.

Trošak izgradnje dvorane u cijelosti je financirala Vlada RH, temeljem bilateralnog sporazuma o uzajamnoj zaštiti mađarske manjine u Hrvatskoj te hrvatske manjine u Mađarskoj, te temeljem Operativnog programa Vlade RH za mađarsku nacionalnu manjinu 2024.-2028.

Prije svečanog otvorenja, premijer Plenković i članovi mađarske Vlade održali su sastanak sa saborskim zastupnikom mađarske nacionalne manjine Robertom Jankovićem te čelnicima udruga mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije koji su također nazočili otvorenju sportske dvorane.

Premijer Plenković u Korođ je stigao iz Ernestinova kod Osijeka u kojem je otvorio Kreativni dječji centar "Idem".

Projekt ukupne vrijednosti gotovo 4 milijuna eura proveden je u sklopu projekta INNATUS - Inicijativa za naivnu umjetnost i održivi turizam, a sufinanciran je iz programa Interreg VI.A IPA Hrvatska-Srbija.

U govoru, premijer Plenković čestitao je općinskim vlastima Ernestinova na ostvarenom projektu čija je vrijednost, kako je primijetio, pet puta veća od godišnjeg proračuna te općine.