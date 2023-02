Plenković na Međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji: Važno je nastaviti pomagati Ukrajini

U Münchenu se održava Međunarodna sigurnosna konferencija, koja okuplja više od 450 sudionika, među njima i četrdeset pet predsjednika država i vlada, kao i čelnike međunarodnih organizacija. Riječ je o prvoj sigurnosnoj konferenciji nakon ruske invazije, a tema skupa su rat u Ukrajini i druga sigurnosna pitanja. Na konferenciju je došao i premijer Andrej Plenković.

- Najvažnija tema je situacija u vezi ruske agresije na Ukrajinu i daljnja pomoć, podrška i jedinstvo prije svega zapadnog dijela međunarodne zajednice. Pomoći Ukrajini da izdrži tu agresiju i ostvari svoju slobodu. Sinoć sam sudjelovao na večeri gdje smo raspravljali ovu situaciju održivosti te pomoći, održivosti jedinstva. To je ono što je ključ, i čini mi se da poruke koje su jučer poslane su zaista na tom tragu, što je dobro - poručio je Plenković, prenosi HRT.

Videovezom skupu se obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Imao sam čast predstavljati naš narod, naše branitelje, na otvaranju Münchenske sigurnosne konferencije. To je jedan od najvažnijih međunarodnih skupova, a na ovogodišnjoj konferenciji okupljene su sile suvremenog svijeta. Zahvaljujući svima vama, Ukrajinkama i Ukrajincima, koji branite našu zemlju, u Münchenu nema Rusije. Ključna poruka Ukrajine na sigurnosnoj konferenciji je jasna - moramo učiniti sve kako bismo ove godine zajamčili slom ruske agresije. To je moguće i nužno je. Ali moguće je ako Ukrajina za to dobije potrebno oružje. Stoga se naš diplomatski maraton nastavlja - rekao je Zelenski.

