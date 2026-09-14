Plenković na prvom sastanku Znanstvenog savjeta za sanaciju opasnog otpada u Gospiću

Nakon što je prošlog tjedna najavio angažiranje grupe stručnjaka s različitih fakulteta, koji bi pomogli u interpretaciji izvješća o otpadu i njegovim učincima na zdravlje i okoliš, premijer Andrej Plenković za danas je sazvao sastanak Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.

Novo je to tijelo koje se danas sastaje prvi put. Zasjeda u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, no njegov sastav, odnosno članovi, kao ni detalji dnevnog reda, trenutno nisu poznati.

"Ideja je da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanju ovog izazova i jasnijem tumačenju javnosti svih aspekata", pojašnjavaju za Hinu iz Banskih dvora.

Premijer Plenković prošloga je tjedna naglasio važnost da sva objavljena izvješća o otpadu tumače stručnjaci, znanstvenici te vještaci koji iza njih stoje te najavio da će Vlada angažirati grupu stručnjaka sa različitih fakulteta koji će im pomoći u interpretaciji svih izvješća.

"Snažno podržavamo punu transparentnost, pravodobno i cjelovito informiranje građana o svim fazama i elementima tog postupka jer su građani zainteresirani i zabrinuti. Jednako tako je nužno da ta izvješća komentiraju prije svega oni koji su ih radili. Nemamo nikakvih razloga sumnjati da bi to na bilo koji način ugrozilo ta izvješća u daljnjoj fazi kaznenog postupka", rekao je.

Imamo situaciju da izvješća budu objavljena bez da ih itko tumači, a onda se na njih naslanjaju oni koji jako malo stručnoga znaju što u tim izvješćima piše, ustvrdio je.

"Taj dio u potpunosti izostaje iz javne rasprave i time se velik dio građana, ne samo dezinformira, nego dovodi u zabludu kada je riječ o kvaliteti vode i eventualnoj pogrešnoj percepciji ugroženosti tla i vode", upozorio je.

Vlada je prošlog tjedna donijela odluku kojom je posao hitnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na ilegalnom odlagalištu u Gospiću dodijelila dvjema cementarama - Holcimu i Nexeu, kao prvi korak u rješavanju ovog problema.

Pri tome je Plenković istaknuo da su angažirani na svim drugima aspektima sanacije otpada i u pogledu rasutog otpada, prikrivanja te cjelovite sanacije zakopanog otpada.