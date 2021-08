U Sinju se održava 306. Sinjska alka, a tradicionalno je došao i državni vrh.

Premijer Andrej Plenković u Sinju je komentirao zahtjev BiH za procesuiranje hrvatskih zapovjednika.

- Mi smo već neko vrijeme upoznati s tom činjenicom. Procedura je takva da će Ministarstvo pravosuđa proučiti dokumentaciju, vidjeti postoje li sve pretpostavke, zapreke da to proslijedimo Državnom odvjetništvu. Zatim će Državno odvjetništvo to proučiti i na njima je da donose odluke. Ja ne mogu prejudicirati što će se dogoditi, ali ono što može - u konačnici odbaciti sve to i riješiti problem. Što se nas tiče Bljesak i Oluja, vojnoredarstvene operacije koje su bile oslobodilačkog karaktera su operacije na koje ćemo biti ponosni bez obzira na koji se način oni pokretali neće dovesti u pitanje. Nije ovo prva situacija koju imamo, naš je stav ovdje jasan - rekao je Plenković.

I predsjednik Zoran Milanović komentirao je zahtjev Bosne i Hercegovine.

- Moj stav je stav moje Vlade i mene kao premijera iz 2015. Taj zaključak o nesuradnji, o takvoj vrsti postupka je još uvijek na snazi. Puno je manji problem tehničke naravi hoćemo li ili ne surađivati nego činjenica da takve optužnice odnosno istrage dolaze - , rekao je.

Plenković je komentirao i epidemiološke mjere za Alku.

- Pravila su donesena za građane i turiste, a ne protiv njih. Na tribinama danas može biti više ljudi nego lani. Valjda je svakome jasno zašto kafići ne rade nakon ponoći, svugdje u zemlji, ne samo u Sinju. Obzirom na to kakva je turistička sezona, ljudi bi u kafićima bili do sedam ujutro da mogu - rekao je Plenković.