Plenković najavio: Hrvatska bi za dvije godine mogla početi slati plin Njemačkoj s Krka

Hrvatska bi u iduće dvije godine mogla početi isporučivati plin Njemačkoj s LNG Terminala na Krku, rekao je u petak premijer Andrej Plenković u Banskim dvorima gdje je ugostio bavarskog premijera Markusa Soedera. Plenković, Soeder i tadašnji austrijski kancelar Karl Nehammer još su 2022. posjetili terminal u Omišlju, a godinu dana kasnije, tada i sa slovenskim čelnikom, poslali su pismo Europskoj komisiji o namjeri izgradnje plinovoda od Krka do Bavarske europskim sredstvima.

Četiri godine kasnije kapaciteti terminala podignuti su na 6,1 milijardu kubika plina godišnje, od kojih Hrvatskoj treba maksimalno 2,7 milijardi, no plinovoda i dalje nema.

Plenković je u petak u Banskim dvorima naglasio da je Hrvatska sa svoje strane dovršila „financijski i tehnički zahtjevne” projekte povećanja kapaciteta i proširenja plinovoda te da je „sad situacija takva da se mora razgovarati sa slovenskim i austrijskim kolegama kako bi se plin adekvatno transportirao u Njemačku”.

„Nadamo se da to može biti kroz sljedeće dvije godine”, kazao je.

Hrvatska podržava Muenchen za domaćina Olimpijskih igara

Bavarski premijer na istoj konferenciji za medije priznao je da se EU „mora pokrenuti po pitanju prioriteta u energetici” te da je njegovoj saveznoj pokrajini, teritorijalno najvećoj u Njemačkoj te drugoj po BDP-u i broju stanovnika, jako važno povezivanje s jugom, dosad zasjenjenom koncentracijom na sjeverne koridore.

Bavarska je „jako zainteresirana” te to „mora postati prioritetan projekt”, nastavio je Soeder, čelnik Kršćansko-socijalne unije (CSU), naglasivši da će „o tome govoriti na razini Njemačke i EU-a”.

Uz transport plina planirani koridor trebao bi biti sposoban prevoziti i vodik, naglasili su čelnici.

Soeder je u Hrvatsku stigao u osmoj godini svog mandata, pa s Plenkovićem hvalio odnose Hrvatske i njegove Slobodne Države.

Hrvatski predsjednik vlade naglasio je da u Bavarskoj živi 115 tisuća Hrvata koji su „odlično integrirani”.

Od 3,1 milijuna Nijemaca koji su prošle godine turistički stigli u Hrvatsku njih čak 40 posto je iz Bavarske, a trgovinska razmjena dviju strana prošle je godine iznosila 1,8 milijardi eura, kazali su.

Muenchen, najveći bavarski grad, prošli je tjedan, pak, izabran za njemačkog kandidata za domaćina Olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine pa je Soeder u Zagrebu zatražio hrvatsku podršku.

„Hrvatska to podržava i sa simpatijama gledamo na njemačku kandidaturu”, poručio je Plenković.