Plenković napao oporbu nakon drame na Odboru za Ustav! 'Oni cijelo vrijeme blokiraju izbor...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković od četvrtka se nalazi na Cipru gdje sudjeluje na neformalnom sastanku šefova država ili vlada Europske unije. S Cipra je komentirao današnji kaos na sjednici Odbora za Ustav...

- Ne znam tko je napustio sjednicu. Stvar je vrlo jednostavna. Mi smo predložili dvoje kandidata koji su stručni i kompetentni. Nemaju nikakve veze s politikom. Oni su inzistirali na Selancu. Ta tri kandidata zaokružila bi ovu temu i popunila pitanje sudaca Ustavnog suda. Mi smo pristali. Naša pozicija je konstruktivna - kazao je Plenković i nastavio:

- Neizbor trojice preostalih sudaca nakon razgovora koji su vodili Malenica i Đujić u Turskoj prošlog tjedna, sto posto stavlja teret odgovornosti na oporbu. Mi smo za struku i za ljude s ugledom i s iskustvom. Javnost treba znati da je oporba ta koja cijelo vrijeme blokira izbor pogotovo ako su se sad digli sa sjednice - kazao je Plenković, piše N1.

Podsjećamo, saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je utvrdio kandidate za izbor troje sudaca Ustavnog suda, iako su zastupnici SDP-a i Možemo napustili sjednicu poručivši da se nisu stekli uvjeti da se danas odlučuje o kandidatima.

Saša Đujić (SDP) odmah je na početku sjednice kazao kako su oni od početka bili protiv spajanja procesa izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda.

- Nismo bili za formulu 2+1. Zadnji put je dogovoreno da ćemo u neformalnim kontaktima probati riješiti to. Nije se dogodilo ništa nego su se te pozicije učvrstile. Očekivao sam predsjednika Vlade na sjednici. Dogodilo se sedmi put da je vladajuća većina opstruirala izbor predsjednika Vrhovnog suda ne pojavljujući se na Odboru za Ustav i nakon toga ste izašli s dva imena i rekli da su to vaši kandidati, smatramo da se nisu stekli uvjeta da odlučujemo o ovim kandidatima i mi u tome nećemo sudjelovati - kazao je Đujić, koji je potom sa Sandrom Benčić i Mihaelom Zmajlovićem napustio sjednicu.

Nakon svega Goran Selanec, Mladen Sučević i Željko Pajalić dobili su potrebnu većinu u Odboru kao kandidati za suce Ustavnog suda. Na Saboru je sad da ih izglasa.

Đujić se obratio medijima nakon izlaska sa sjednice..

- Nama je protuustavno spajati ta dva procesa. Želimo tri kvalitetna suca koji će neovisno o svojim svjetonazorskim uvjerenjima štitit interes hrvatskih građana. Mi smo protiv ultimatuma, ucjene i političke trgovine - kazao je Đujić, piše N1.

HDZ-ov Josip Borić izjavio je kako oporba bježi od vlastite odgovornosti.

- Čuli smo danas od njih da ne žele uopće sudjelovati. Nisu ništa rekli ni o jednom kandidatu koji je izašao u javnost. Mislim da je ovo bio vrlo loš potez predstavnika oporbenih zastupnika u ovom odboru i pokazuje da su isključivi i da ne žele nikakav dogovor - rekao je Borić.

I HDZ-ov Ante Sanader mišljenja je da oporba politizira na ovoj temi. Rekao je i kako odbor mora odraditi svoj dio posla i predložiti kandidate.

- Ključno je da o kandidatima koji su predloženi nitko nema primjedbe, da su prihvatljivi, da su stručni i da nisu politički i to je najvažnije i tu su svi argumenti oporbe odbаčeni i sad onda oni traže razloga da na drugi način to zaustave. Tako da je za ovaj odbor ta priča završen - poručio je Sanader.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica ponovio je kako je cilj parlamentarne većine da "imamo stabilne institucije i popunjene institucije