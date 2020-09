Plenković: 'Naš je cilj povećati broj izvoznika i poticati izvozno orijentiranu industriju'

Na konvenciji hrvatskih izvoznika proglašeni su najbolji izvoznici za prošlu godinu. AD Plastik dobitnik je Zlatnog ključa za najboljeg velikog izvoznika, Infobip je najbolji srednje veliki izvoznik, a Jadran-tuna mali

<p>Izvoznici su najbolje što Hrvatska ima, oni su kičma hrvatskog gospodarstva, poručio je u utorak na konvenciji Hrvatskih izvoznika predsjednik <strong>Darinko Bago</strong> naglasivši kako izvoznici čine 15 posto poduzeća u Hrvatskoj, zapošljavaju 51 posto svih zaposlenih u industriji, osiguravaju 62 posto svih investicija te ostvaruju 66 posto ukupnog prihoda.</p><p>Govoreći o korona krizi istaknuo je kako je u Hrvatskoj danas zaustavljen proces obećavajućeg gospodarskog rasta te da se gospodarstvo nalazi u iznimno složenom stanju, no pohvalio je Vladu zbog načina kako se do sada nosila s tom krizom.</p><p>- Treba pohvaliti Vladu, prije svega, zbog socijalne osjetljivosti, borbe za radna mjesta i zbog ono što je napravljeno za turizam - rekao je naglasivši kako izvoznici od Vlade očekuju daljnju socijalnu osjetljivost, ali i da u ovoj korona krizi intenziviraju regionalizaciju i lokalizaciju. </p><p>- Zemlje nas stavljaju na crvenu listu, ali mi moramo raditi i izvoziti. Treba pojačati diplomatske aktivnosti da se zemlja promatra kao regija i treba raditi na tome da mi <strong>kao poslovni ljudi možemo napraviti testove bilo gdje u Hrvatskoj po skraćenoj proceduri, pa možda čak i po nekoj drugoj cijeni.</strong> Očekujemo i jaču brigu o izvoznicima, snažnije aktiviranje domaćeg kapitala, podizanje vjerodostojnosti Hrvatske i gospodarstva - poručio je premijeru i ministrima koji su sudjelovali na konvenciji.</p><p>Procjenjuje se kako je korona kriza, naglasio je, <strong>znatno veća od one iz 2008., ali i temeljitija u smislu cijelog niza promjena. </strong></p><p>- Ali vjerujemo ovoj Vladi da se može nositi s problemima - dodao je.</p><p>Ključna područja svjetskog razvoja na kojima svaki plan razvoja hrvatskog gospodarstva mora biti baziran su, istaknuo je, energetika, napredna proizvodnja, mikroelektronika, umjetna inteligencija 3D printanje, autonomna vozila, biomedicina, novi materijali, agrotehnologija, kvantna računala, svemirska tehnologija, nanotehnologija, robotika, dronovi...</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>poručio je da je posljednjih 10 godina hrvatski izvoz konstantno rastao te da je njegov udio u BDP-u sa 16,7 narastao na današnjih 28,5 posto. Cilj Vlade je, dodao je, povećati broj izvoznika i poticati izvozno orijentiranu industriju.</p><p>- Naš fokus bit će na razvoju sektora s velikim potencijalom rasta kao što su informacijsko-komunikacijske tehnologije, farmaceutika, biotehnologija, čiste tehnologije poput solara i vodika te nove tehnologije poput 3D printa, nanotehnologije i robotike - istaknuo je Plenković naglasivši nastavak ulaganja u obrazovanje, istraživanja, željeznicu, širokopojasnu infrastrukturu za pristup brzom internetu, poreznih rasterećenja, reforme pravosuđa, obrane...</p><p>- Naša ambicija je stvoriti novih 100.000 radnih mjesta u četiri godine, do kraja mandata - rekao je. </p><p>Kao dva ključna cilja koja su bitna za izvoznike istaknuo je <strong>uvođenje eura i ulazak u schengenski prostor.</strong></p><p>Naglasio je i kako je njegova Vlada u cijelom prošlom mandatu imala četiri godine kriznog upravljanja, uglavnom u gospodarskom sektoru.</p><p>- To je, uglavnom, odvlačilo fokus s razvojnih projekata. Na početku ovog mandata možemo kazati da smo uspjeli u najvećoj mjeri ispuniti ono što smo obećali 2016. Rast BDP-a se nastavio, proveli smo četiri kruga porezne reforme, rasteretili smo poduzetnike i građane za devet milijardi kuna, donijeli tri plana za gospodarsko rješenje. Unatoč krizi imamo milijun i pol ljudi koji rade i 150.000 nezaposlenih bez obzira koja se statistika gleda - istaknuo je. </p><p>Podsjetio je i kako Vlada produžuje mjere za<strong> pomoć gospodarstvu do kraja godine za očuvanje radnih mjesta.</strong></p><p>- Djelovali smo brzo i tako sačuvali radna mjesta i omogućili gospodarstvu i poduzetnicima da premoste okolnost za koju nisu bili krivi i prebrode mjesece koje bi bez tih mjera bilo teško prebroditi. To je poruka svima onima kojima je još uvijek potrebna ispružena ruka da znaju kako se pozicionirati sljedeća četiri mjeseca - rekao je. </p><p>Izvoznici su tu, dodao je, da pomognu u pozicioniranju Hrvatske kao poslovno privlačne i pouzdane zemlje. </p><h2>Plenković o turizmu i kalkuliranom riziku</h2><p>Govoreći o turističkoj sezoni, osvrnuo se na svoju izjavu u intervjuu za CNN vezano <strong>za kalkulirani rizik </strong>u vrijeme epidemije naglasivši kako smo imali bolju turističku sezonu od očekivane te da <strong>smo gledajući konkurente na mediteranskom tržištu na samom vrhu. </strong></p><p>- To smo uspjeli pravodobnim otvaranjem, kalkuliranim rizikom, a rizik je sve što nije bilo potpuno zatvaranje, no taj rizik nije bio slučajan, nego na temelju razgovora s uglednim znanstvenicima koji su tijekom proljeća kazali, ne samo prateći protekle pandemije nego nastojeći predvidjeti što će se dogoditi tijekom ljetnih mjeseci, da se karakter virusa nije promijenio, ali je otpornost ljudi na njega u ljetnim mjesecima bila veća. Imali smo sedam milijuna turista i gotovo 50 milijuna noćenja. Taj je potez bio dobar, mudar, opravdan za gospodarstvo i ponovili bismo ga da se nađemo u još jednoj takvoj situaciji - poručio je Plenković.</p><p>Na konvenciji su dodijeljene i <strong>nagrade za najbolje izvoznike za prošlu godinu. </strong>Solinski AD Plastik dobitnik je nagrade Zlatni ključ za najboljega velikog izvoznika, Infobip je najbolji srednje veliki izvoznik, a Jadran-tuna u kategoriji male i mikro tvrtke. </p>