Plenković nazvao Milanovićeve prijedloge za veleposlanike 'Kissingerima': 'Nek ih revidira'

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je u srijedu predsjednika Zorana Milanovića da revidira svoj prijedlog kandidata za veleposlanike, ali dodao da je vlada spremna pregovarati o svim imenima pojedinačno, pa i o "Kissingerima" koje je predsjednik predložio.

"Ja sam siguran da takvih Kissingera kakve je on predložio svijet još nije vidio pa mu predlažem da polako revidira taj svoj uradak", rekao je premijer nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, naglasivši da pregovori "nisu nikakve ucjene".

"Dapače, mi smo otvoreni za pregovore o svima - posebice o Kissingerima koje on predlaže", kazao je Plenković.

Milanović je rekao u utorak da je napravio velik ustupak i kompromis predloživši svega četvrtinu kandidata. Premijer je prozvao predsjednika u srijedu da je prvo izmišljao pravilo 50-50, a sada može i 75-25, nazvavši to "izmišljenim tezama".

"Nama je u interesu da se popune sva mjesta u diplomatskoj mreži. To je bio naš interes u rujnu 2020. kada mu je uručen popis potencijalnih kandidata za tridesetak upražnjenih mjesta", rekao je Plenković, dodavši da Milanović "stalno pokušava lažnim informiranjem javnosti prebaciti teret na odgovornost vlade".

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u srijedu da predsjednik za veleposlanike želi postaviti svoje prijatelje i da "radi cirkus" od imenovanja novih diplomatskih predstavnika o kojima predsjednik i vlada zajednički odlučuju.

"Prijedlozi Grlića Radmana su ljudi koji rade u struci, ne pretendiramo da su najbolji, no sigurno nisu gori od njegovih Kissingera od kojih su mnogi s ceste, a neki su po nekakvoj prijateljskoj liniji kao što je danas rekao ministar Grlić Radman", rekao je Plenković novinarima.

Tvrdi da se pregovori predstavnika vlade i predsjednika trenutačno vode na način "da se kolege trude, a ovi odbijaju a priori razgovarati". "To nisu pregovori. Mi smo zainteresirani da se popune ta mjesta, očito on nije", dodaje Plenković.

Kritizirao je što nema reakcije na predsjednikovu izjavu koji je dan ranije poručio: "Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrviti do kosti".

"Znači treba smrviti ljude s bagerima koji su inače namijenjeni za stijene. Ništa. Nema reakcije, nema pressice u Saboru, to je kao normalno", rekao je Plenković.