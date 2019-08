Plenković: Nedopustivo je da se Hrvatska uspoređuje s NDH

Premijer Andrej Plenković u utorak je krajnje neprimjerenim i nedopustivim ocijenio izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca kako je Hrvatska postala čimbenik nestabilnosti u regiji, jer se u njoj promovira nesnošljivost i pokušava rehabilitirati ustaštvo, te ga je pozvao da ne pridonosi polarizaciji društva.

- Smatramo krajnje neprimjereno, pa i nedopustivo izjave našeg koalicijskog partnera koje su upućivale na zaključak da je Hrvatska faktor nestabilnosti u području jugoistoka Europe i da se suvremenu Hrvatsku uspoređuje s režimom NDH. Smatramo da to apsolutno ne stoji i da treba vrlo jasno kazati i to odlučno odbacujem. Takve teze ne stoje - rekao je Plenković novinarima nakon sastanka HDZ-ova vodstva u središnjici stranke.

Ponovno je oštro osudio prošlotjedne napade na pripadnike srpske nacionalne manjine i istaknuo kako očekuje od policije da će procesuirati počinitelje. Dodao je da je politika koju vode njegova Vlada i HDZ-a - stvarati zemlju u kojoj se sve manjine koje žive u Hrvatskoj osjećaju dobro i sigurno, "uključujući i naše sugrađane koji su predstavnici srpske manjine".

- Ne prihvaćam i odlučno odbacujem teze kojima se nastoji nametnuti to da u Hrvatskoj vlada klima koja potiče nesnošljivost prema manjinama, a najmanje to da je za to odgovorna naša Vlada i politika. Sve što radimo u protekle tri godine išlo je za smanjivanjem polarizacije u društvu, za uključivanjem manjina i u parlamentarnu većinu i posebno operativne programe za manjine, smanjivanje tenzija, dijalog, komunikacija, gradnja dobrosusjedskih odnosa. To je naša politika - kazao je premijer.

Želimo da stranke koje žive i pothranjuju polarizaciju budu jasno identificirane

Što se tiče daljnjih aktivnosti, želja im je, kaže, da u Hrvatskoj one političke stranke koje žive i pothranjuju polarizaciju budu vrlo jasno identificirane. To, dodao je, sigurno nije niti HDZ niti ova Vlada.

- Nametati tezu naše odgovornosti za politiku onih kojima je to očito jedina tema, koji perspektivu vide na tome i žele polarizaciju i konflikte, to nije naša politika, mi se s takvim strankama ne slažemo i u krajnjoj liniji one se kontinuirano u svojim aktivnostima bore upravo protiv nas. Protiv smo svake isključivosti - istaknuo je Plenković.

Od Pupovca očekuje da ne pridonosi polarizaciji društva. "Svatko tko je odgovoran u Hrvatskoj i obnaša ključne političke dužnosti, pogotovo kao dio parlamentarne većine treba pridonositi i smanjivanju tenzija", poručio je.

- Hoću da se obustavi ta jedna negativna spirala koja je krenula proteklih dana. Moramo kao Vlada i najjača stranka u parlamentarnoj većini kazati dosta sa spiralom mržnje - dodao je.

Namjerava razgovarati s Pupovcem, na sastanku nisu razgovarali o mogućnosti razvrgavanja koalicije

Plenković je istaknuo da se 2015./2016. godine dogodila polarizacija društva koja se svela na "ili mi ili oni on", te da je on inzistirao da manjine i manjinski predstavnici budu dio parlamentarne većine.

- U čemu je problem da mi kao Vlada i HDZ kao najjača stranka ne pružimo ruku svim manjinama u Hrvatskoj? Odbacit ću teze o klimi da smo mi odgovorni. Nismo, to su akti pojedinaca koji će za to u našem pravnom sustavu odgovarati - rekao je i kako ima namjeru razgovarati s Miloradom Pupovcem.

Rekao je i da se na današnjem sastanku nije razgovaralo o tome da postoji mogućnost da se razvrgne koalicija sa SDSS-om.

