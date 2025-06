Plenković: Nema potrebe za dizanjem cijena, treba gledati na konkurentnost Hrvatske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u subotu je komentirajući najnovije makroekonomske projekcije HNB-a poručio da moramo suzbijati inflatorne pritiske, te da osobito u kontekstu turističke sezone nema potrebe za dizanjem cijena jer treba gledati na konkurentnost Hrvatske.

"Mi smo lani imali najjaču turističku sezonu - 21,7 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, 15 milijardi eura prihoda od turizma i s time povezanih djelatnosti", izjavio je premijer Plenković novinarima uoči svečanog predstavljanja monografije o Ratku Rudiću, u zagrebačkoj Laubi.

Istaknuo je kako vjeruje da će svi oni koji su uključeni u turistički sektor biti itekako mudri i pametni u formiranju cijena, jer na taj način privlače goste.

"Jer, imaju i drugi more, imaju i drugi plaže, imaju otoke i obalu i ponudu i kulturu i baštinu. Prema tome, nismo jedini kao destinacija i zato treba biti jako mudar u politici cijena", poručio je Plenković, dodavši kako to onda ima izravne reperkusije i na stopu inflacije.

Moramo suzbijati inflatorne pritiske

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je u subotu kako očekuje da će se trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini definitivno nastaviti, a da bi ona iduće godine trebala iznositi 2,2 posto, što je oko ciljane razine. HNB prognozira da će hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini rasti za 3,3 posto, a u idućoj za 2,9 posto, dok bi inflacija trebala iznositi 2,8 posto u ovoj te 2,2 posto u 2026. godini.

Premijer Plenković rekao je da imaju i oni svoje projekcije. Vlada je rekla da će rast biti 3,2 posto, a inflacija oko 2,7 posto. Europska komisija je također prognozirala rast Hrvatske 3,2 posto, napomenuo je.

"Vidjeli ste ovaj rast BDP-a 2,9 posto u prvom kvartalu, on je otprilike negdje od najboljih podataka na razini članica EU, duplo je veći od prosjeka EU. A ono što moramo činiti je suzbijati inflatorne pritiske", poručio je Plenković.

Prema Vujčićevim riječima, očekivana stopa rasta BDP-a, iako niža nego lani kada je gospodarstvo poraslo za 3,9 posto, i dalje je snažna, pri čemu se rast oslanja na domaću potražnju, koja se zrcali u osobnoj potrošnji i priljevu iz europskih fondova.

Zagreb: Predstavljanje monografije Ratka Rudića | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon ovih lokalnih izbora imamo "jako loše gubitnike"

Premijer Plenković se na pitanje novinara ponovno osvrnuo i na slučaj spornog glasačkog listića u Zadru zbog kojeg je, nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda, HDZ izgubio jedan mandat u Gradskom vijeću i sada ih ima 12.

"Ono što je bitno ta zadarska epizoda je u biti ništa, je li listić zaokružen ili je sitno prekrižen, postoji praksa Ustavnoga suda da se iz takvog biračkoga listića nedvojbeno može utvrditi volja birača i taj je listić priznat. O.K., dovelo je to do neke male promjene u sastavu Gradskoga vijeća, ali to nije ništa bitno za funkcioniranje Grada Zadra", rekao je Plenković.

Bitno je, poručio je premijer, "da je Šime Erlić, bivši ministar u mojoj Vladi uvjerljivo pobijedio na izborima za gradonačelnika i mislim da će on obaviti sjajan posao u iduće četiri godine za Zadar".

Na ponovljena pitanja novinara Plenković je rekao da nakon ovih lokalnih izbora imamo "jako loše gubitnike" koji su preplavili Hrvatsku s brojnim žalbama Državnom izbornom povjerenstvu DIP. Naglašava pritom da se predstavnici tih stranaka nisu na biračkim odborima, kada su se brojali glasovi, očitovali na zapisnik, nego kada vide da je tijesan rezultat, onda nekom naknadnom pameću ulažu žalbe, pa - ako nešto bude, bit će.

Ratko Rudić imao fascinantnu karijeru

Premijer Plenković je u subotu u zagrebačkog Laubi bio na svečanosti predstavljanja monografije o Ratku Rudiću, proslavljenom hrvatskom vaterpolistu i najtrofejnijem svjetskom treneru koji je, kako je rekao, osvojio ogroman broj medalja sa čak pet reprezentacija, naravno sa hrvatskom reprezentacijom, s bivšom Jugoslavijom, s Italijom, sa SAD-om i Brazilom.

Danas je Ratku Rudiću rođendan pa mu je Plenković od srca čestitao.

Rekao je kako je Ratko Rudić imao "fascinantnu karijeru", a njegov vaterpolski put je na određeni način dao i pečat velikim uspjesima hrvatske vaterpolo reprezentacije koja je, u biti, po svojim rezultatima najuspješniji hrvatski loptaški sport.

Zagreb: Predstavljanje monografije Ratka Rudića | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Drago mu je da smo u protekle dvije i pol godine bili domaćini čak dva prvenstva", rekao je Plenković.

Dodao je kako je siguran da će nakon filma redatelja Dejana Aćimovića o Ratku Rudiću i ova monografija još bolje mladim generacijama predstaviti djelo tog hrvatskog velikana i njegove ostavštine za hrvatski i svjetski vaterpolo.

Premijer je čestitao i Dejanu Aćimoviću i zahvalio Borisu Rašeti koji su dali veliki doprinos da ta monografija ugleda svjetlo dana.