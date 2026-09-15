Plenković: Nema prijevremenih izbora zbog otpada u Gospiću

Oporbeni saborski zastupnici tražili su u utorak od premijera Andreja Plenkovića da podnese ostavku i raspiše nove izbore zbog situacije s ilegalno odloženim otpadom u Gospiću, Plenković ih je optužio za političko "pumpanje" teme i poručio da prijevremenih izbora neće biti.

Zaštita okoliša i zdravlja je "vrhunski čin domoljublja", izjavila je Dušica Radojčić (Možemo), optuživši HDZ da je "zagadio cijelu zemlju".

"Glavni državni inspektor, kojeg ste vi postavili, udružio se s kriminalcima, kao i vaš ministar zdravstva. Njihovim imenovanjem ugrozili ste zdravlje građana, takav čin je veleizdaja", rekla je Radojčić.

Navela je i niz primjera ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske, na što joj je premijer Andrej Plenković uzvratio protupitanjem zna li koliko je otpada na zagrebačkom Jakuševcu na kojem je radnik komunalnog poduzeća izgubio ruku, a zastupnica ga ne spominje.

"14 milijuna kubika. Ali ste vi tako brižna i angažirana valjda niste imali vremena sazvati sjednicu Odbora zaštite okoliša", dodao je Plenković.

Osvrnuo se i na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliš u Gospiću, ustvrdivši da ju je oporba htjela pretvoriti u zbor građana, ali su je prekinuli kada su shvatili da bi ljudi mogli čuti da netko rješava problem. "A to vam nije bilo interesu. Vama je u interesu pumpanje", kazao je.

Miletić: Raspišite nove izbore, Benčić: Vlada je znala, a nije reagirala

Marin Miletić (Most) pozvao je premijera da "prizna poraz" i raspiše nove izbore. "Ako niste znali za 1700 šlepera otrovnog otpada talijanske mafije u suradnji s hrvatskom mafijom, a uz dozvolu ljudi koje ste vi postavili na ključna mjesta, onda morate dati ostavku. A ako ste znali, a ništa niste učinili, onda će se s vama morati baviti institucije ove države", rekao je.

Raspisivanje prijevremenih izbora nije politička filozofija ove Vlade, kazao je Plenković, istaknuvši kako za to ne vidi ni razlog.

"Naša politička filozofija je stabilnost, rast, gotovo puna zaposlenost kakvu Hrvatska nije imala nikad, povećanje plaća... Nećemo ići na izbore. Vi ćete nastaviti lamentirati, a mi ćemo problem riješiti", poručio je.

Sandra Benčić (Možemo!) kazala je da je Plenković "napokon rekao jednu istinu", a to je da preuzimanje političke odgovornosti nije njegova politička filozofija. Oporba, rekla je, traži njegovu ostavku jer nakon slučaja Gospića javnost više ne može imati povjerenje da će im u krizama govoriti istinu i reagirati na vrijeme.

Benčić je ustvrdila da je Vlada još 2019. znala da je Hrvatska na karti talijanske ekomafije, a da je 2021. promjenama zakona omogućila "eksploziju" uvoza otpada. Kaže i kako je Vlada znala još 2024. godine što je zakopano u Gospiću, ali da u sanaciju kreće tek sada, nakon pritiska javnosti.

Premijer je ustvrdio kako javnosti sada treba biti jasno da oporbu ne zanima Gospić već samo izbori. "A mi tu igru nećemo prihvatiti. Imamo zdrav razum, rezultate, bilo je i većih kriza od ovog pa smo ih premostili", naglasio je.

"Mislite da mi pratimo kamione koji dolaze na neko odlagalište, premijerski ured sigurno ne. Da li ih prate policija i SOA, sumnjam, otkriju ih tijela kaznenog progona i za to će odgovarati", rekao je.

Na pitanje Nine Raspudića (Drito) kada će otpad u Gospiću biti u potpunosti uklonjen, Plenković je ponovio da se sanacija provodi u nekoliko faza. Odluke o prekrivanju zakopanog otpada i onoga u vrećama su donesene, rekao je. Fond za zaštitu okoliša donijet će odluku o odabiru tvrtke koja bi trebala što prije ukloniti 4500 tona rasutog otpada i zbrinuti izvan Hrvatske. Kao zadnju fazu naveo je uklanjanje otpada koje se nalazi u silosu, koje je na suhom i osigurano je, stoga ne predstavlja nikakvu štetu tlu, zraku ni ljudima.

"Fond će riješiti tu temu jer ima jasnu političku instrukciju da se prioritetno bavi tom temom", naglasio je.

Bačić: Broj ugovora o dugoročnom najmu porastao za 50 posto

Na pitanje SDP-ova Mateja Mostarca, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da će iznos sredstava za priuštivo stanovanje u idućoj godini biti poznat nakon što APN obradi zahtjeve jedinica lokalne samouprave, kojih je dosad zaprimljeno 280.

Naveo je i kako je prema podacima Porezne uprave broj ugovora o dugoročnom najmu u 2025. porastao za 50 posto u odnosu na godinu ranije, s 165.000 na 245.000 ugovora.

"Mi držimo da je to velikim dijelom rezultat našeg Nacionalnog plana stambene politike i porezne reforme", rekao je Bačić te dodao kako je Ministarstvo predložilo da se u novom višegodišnjem financijskom okviru osiguraju dvije milijarde eura za stambenu politiku.