Plenković: 'Nije pitanje hoće li, nego kada će Hrvatska priznati Palestinu. Pričamo sa svima'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Svečana sjednica Splitsko-dalmatinske županije povodom Dana županije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Plenković je rekao da je „malo ukoso” pratio govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda

Nije pitanje hoće li Hrvatska priznati Palestinu nego kada će to učiniti, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković, dodavši da nedavna priznanja drugih država nisu rezultirala snažnijim pritiskom prema primirju.

„Jedino moguće, dugoročno i pravo rješenje je rješenje s dvije države”, ponovio je premijer u Splitu, no naglasio da se „u praksi još nisu stekli uvjeti da se to dogodi”. 

Plenković je rekao da je „malo ukoso” pratio govor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda koji je pokazao da „daljnji politički pritisak unilateralnim priznanjem Palestine”, koji je trebao služiti postizanju primirja i dogovora, nije uspio. 

GOVOR U UN-U Plenković: Besprizorne su Komšićeve aluzije da naše donacije utječu na suca ESLJP-a
Plenković: Besprizorne su Komšićeve aluzije da naše donacije utječu na suca ESLJP-a

Francuska, Australija i Velika Britanija posljednje su veće države koje su priznale Palestinu na tom skupu UN-a.  Plenković je rekao da pitanje hrvatskog priznanja nije pitanje „da ili ne”, „nego kada”. 

Dodao je da Hrvatska o bliskoistočnom miru razgovara s raznim stranama, što uključuje poziv palestinskoj ministrici vanjskih poslova da gostuje na konferenciji hrvatskih veleposlanika, posjetu izraelskog šefa diplomacije Zagrebu ili službena putovanja hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana Jordanu i Siriji.

