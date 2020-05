"Plenković ništa ne nudi, samo se sprema za izbore u srpnju"

Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika osvrnuo se na tzv. 'svibanjski paket' mjera od koje su poduzetnici imali velika očekivanja, ali čini se da ni ovaj put od svega toga neće biti ništa.

U nastavku prenosimo cijeli Bujasev komentar kojeg je objavio na Facebooku.

Nažalost, očekivali smo znatno više!

Čekali smo tzv. “svibanjski paket” kojeg je Vlada i sama uostalom najavljivala, tijekom cijelog ovog mjeseca, a dobili smo jedno veliko NIŠTA, pa se pitam - “što su dovraga uopće radili?” Osim davanja zilijun intervjua i izjava medijima?

Očekivali smo ono što je najavljivano - #ReStart, da baš je to spomenuo premijer Plenković u jednom intervjuu, očekivali smo jasnu reformu državne i lokalne samouprave, poreznu reformu, reformu pravosuđa... a ono što smo dobili je - jedno veliko NIŠTA. Možda nekome nije jasno da nas očekuje pad BDP-a daleko veći od najavljenih 9,4%, bliži 15%, te val nezaposlenosti, prvi u lipnju, a drugi, jači u rujnu!

Mjere Vlade u “Travanjskom paketu”, koje se mogu nazvati i “vatrogasne mjere” koje su bile ISKLJUČIVO okrenute ka zaposlenicima u privatnom sektoru i zadržavanju istih na radnim mjestima, a ne njihovom odlasku na HZZ, zato se i zovu “mjere Vlade za očuvanje radnih mjesta”, smo pozdravili, prvenstvemo dio vezan uz participiranje od 4000 kn u neto plaći, uz Otpis, a ne odgodu poreznih davanja i doprinosa (za one ugrožene), kao i plaćanje PDV-a po naplati, ukidanje plaćanja akontacije poreza na dobit, te povoljnije tzv. COVID 19 kredite za očuvanje likvidnosti, no Vlada umjesto da nastavi sa daljnjim Mjerama, koje bi se zapravo trebale zvati REFORMAMA, je odlučila povuci kočnicu, očigledno sa samo jednim ciljem - pripremiti se za izbore u srpnju!

Što su nam ponudili?

- stvaranje nekakvog misterioznog odbora za produktivnosti i konkurentnost od 16 članova, 4 člana predstavnika Vlade RH, 4 člana iz sindikata, 4 člana iz akademske zajednice (pretpostavljam sveučilišta), 4 člana iz poslovne zajednice; sve članove će imenovati Vlada RH, dakle taj odbor će imati 16 članova, 12 iz javnog, a 4 iz privatnog sektora!!!!

S obzirom da i ta 4 imenuje Vlada pretpostavljam da će biti HGK,HOK i HUP, te možda neki poznatiji Vladi sklon poduzetnik...Čemu? Zašto? Vjerojatnije je da ćete u kinder jaju naći zlatnu polugu, nego da ce iz takvog kvaziodbora izaći jedna iskonska reforma!

Predlagali smo osnivanje “gospodarskog kriznog stožera” sa isključivo stručnjacima, nebitno koja su stranka ili nisu uopće u stranci (za razliku od stozera CZ), ali ne, ide se na odbor (ukoliko i toga bude, vidimo da je Vlada sklona najaviti, kao i svi političari, pa od toga ne bude u konačnici ništa), koji neće napraviti ništa, jer po svojoj strukturi ima samo političko, ne i ekonomsko opravdanje. Ovaj odbor je zapravo potencijalno samo ekonomski stožer HDZ-a, nažalost, a pred predstojeće izbore.

- ponudili su nam “veliki reformu” sustava kroz DIGITALIZACIJU - sjetite se što je #digitalizacija / postulat br. 2. UGP-a “ Država nema što tražiti papir koji to je već dala”, a Vlada nam nudi:

optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja;

digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja;

elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad

uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada;

pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada;

digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe

uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova

digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije i

uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik.

I to je SVE! To je jedno veliko NIŠTA! To su morali napraviti prije 3 godine!

K tome, a u kontekstu reformi, ministar Malenica je najavio “turbulentno” smanjivanje čak 30 općina i 700 zaposlenika u Javnoj upravi, bez naravno datuma izvršenja, tako ambicioznog zadatka, pa zapravo možemo očekivati ne smanjivanje, vec znatno jačanje birokracije...

Nakon svega što su im ponudili svi - mnogi istakniti pojedinci, instituti, pa čak i HGK, HOK, HUP, a ponajprije UGP - sa svojih jasnih 10 prijedloga, s kojima bismo dobili i kratkoročno i dugoročno adekvatno pristupanje krizi, koja nas tek čeka u rujnu, a po završetku iznimno upitne turističke sezone, Vlada se odlučila za samo jedan potez - PRIPREMA ZA IZBORE U SRPNJU! I jedino što su napravili, je ukidanje radne nedjelje, kako bi dio glasača vratili sebi nazad, a totalno im je nebitna činjenica da zbog takve nepotrebne i ishitrene odluke deseci tisuća ljudi mogu ostati bez posla.

No nema stajanja, UGP nastavlja sa jasnom borbom za prosperitetno društvo, ono u kojem nije bitno da li si član bilo koje stranke ili nisi, da mozeš pošteno raditi i živjeti od svoga rada i nećemo dozvoliti da nam se kao nakon prošle krize 2008. opet povećaju porezi i nameti, a birokracija i izdvajanje za istu znatno poveća!

UGP ide do kraja, a tek smo počeli!

Tema: Hrvatska