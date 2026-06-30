Milanović ga zove na sastanak zbog Kundida, Plenković odbrusio: 'Neka zove Vučića'

Zoran Milanović poslao je danas dopis premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traži hitan sastanak zbog novog sukoba oko sudjelovanja na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. U dopisu piše da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid izložen pritiscima iz Vlade i da se traži nepoštivanje i neprovođenje Zapovijedi Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika. Poručuje i da se izravno ugrožava sustav zapovijedanja u OSRH. Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane.

Na sve je uoči predsjedništva HDZ-a kratko reagirao Andrej Plenković koji je ulazeći na sastanak kratko odbrusio "Neka zove Vučića".

Plenković: 'Nitko nije prijetio Kundidu'

Premijer Andrej Plenković kazao je ranije u utorak da nitko iz Vlade nije prijetio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomiru Kundidu smjenom i umirovljenjem ako hrvatski vojnici ne odu na obilježavanje francuskog Dana državnosti, kao što je to ranije kazao predsjednik Zoran Milanović. "Nitko mu ništa nije prijetio. Smatram da situacija zahtijeva da on kao načelnik Glavnog stožera razgovara sa mnom. Nismo mi njegovi neprijatelji, ali ako on dovodi u pitanje političku procjenu vlade, zakonitu odluku da se u Pariz pošalje 20 vojnika, tko onda politizira?", kazao je Plenković u izjavi medijima u Đurđevcu, nakon otvaranja Centra za starije osobe.

"Imali smo sličnu situaciju s Hranjem (Robert Hranj, bivši načelnik Glavnog stožera OSRH) koji je kasnije skinuo odijelo i obukao SDP-ov dres. Kundid, koliko ja shvaćam, ne kani u SDP, ako kani, onda je to nešto sasvim drugo", dodao je.

Premijer je time odbacio optužbe predsjednika Milanovića, prema kojima je načelnik Kundid jutros trebao doći na sastanak u Vladu te prema kojima su mu iz Banskih dvora zaprijetili da će biti smijenjen i umirovljen ako ne izvrši odluku o slanju 20 hrvatskih vojnika u Pariz.

Predsjednik Republike protivi se sudjelovanju Hrvatske vojske u mimohodu 14.srpnja kada Francuska slavi Dan državnosti. Kao glavne razloge, ponovio je izostanak Francuske s prošlogodišnjeg mimohoda u Zagrebu te francusku prodaju borbenih zrakoplova Rafala Srbiji.

Plenković od načelnika Kundida očekuje poštivanje zakona. Zakon je tu vrlo jasan, ističe, u njemu stoji da o slanju hrvatskih vojnika u inozemstvo na ceremonijalne događaje odlučuje ministar obrane, a ne predsjednik Republike.

"SDP-ov ministar obrane Ante Kotromanović je napravio istu stvar, poslao je 80 ljudi u Pariz 2013. Od koga on radi majmune? Od hrvatske javnosti koja nema memorije da se toga sjeti? Kakva je to politika, u čijem interesu?", upitao je.

Predsjednika Milanovića, ustvrdio je Plenković, nije briga za vojsku, ni Ustav niti načelnika Kundida.

"Sjetite se kada je bila na dnevnom redu Sabora mogućnost sudjelovanja Hrvatske vojske u NATO misiji vojne obuke za ukrajinske vojnike, tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO-a. Zabranio je Kundidu da dođe na saborski Odbor za obranu, a u neformalnim kuloarima čuli smo da mu je zaprijetio da će ga umiroviti", kazao je Plenković, optuživši Milanovića za licemjerje.

Premijer smatra da iza svega stoji "liječenje predsjednikovih kompleksa" zbog poraza na parlamentarnim izborima 2016. i 2024.godine na koje je "izvršio protuustavni upad". Uz to, prozvao ga je da već šestu godinu provodi izolacionističku politiku.

"Hrvatska javnost mora biti svjesna da se mi kao Vlada iz petnih žila trudimo da zadržimo međunarodni kredibilitet hrvatske države, unatoč njegovom ponašanju koje bi nas udaljilo od svih saveznika, vratilo u konobu, gdje bi pjevali kako smo sami sebi dovoljni", kazao je.

Zbog Milanovićevih izjava o Francuskoj, Europskoj uniji, Ukrajini i NATO-u, nije čudno što ga francuski predsjednik Emmanuel Macron nije zvao u Pariz za dva tjedna, rekao je premijer Plenković.