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'NISAM SE UMORIO'

Plenković o 10 godina na vlasti: 'Ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat...'

Piše Ivan Jukić,
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Plenković o 10 godina na vlasti: 'Ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat...'
Izjava Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na deset godina vođenja Vlade, istaknuvši kako se i dalje osjeća spremno i motivirano za daljnje izazove, uz naglasak na aktualne teme poput problema u Gospiću i intervencija vezanih uz cijene goriva.

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao je niz aktualnih tema – od situacije u Gospiću i cijena goriva do izbora ravnatelja HRT-a, prijetnji novinarima i svojih deset godina na čelu Vlade. Govoreći o problemu otpada u Gospiću, Plenković je poručio kako nema razloga za zabrinutost kada je riječ o kvaliteti vode, zraka i tla. Naglasio je da je sanacija u tijeku te da će je riješiti Vlada i država, prenosi N1.

- Pojasnili smo hrvatskom narodu kako je Gospić problem koji razumijemo, ali ga rješavaju tijela kaznenog progona. Što se tiče javnog zdravstva, voda je ispravna i zdrava. Što se tiče zraka, nema zagađenja, zrak u Gospiću zdrav je kao i na Zavižanu. Kada je riječ o tlu, nema ugroze za poljoprivrednike. Suprotno onome što su pojedini u oporbi govorili, lički krumpir je sjajan. Proces sanacije je u tijeku i to će riješiti Vlada i država, a ne oporba – rekao je Plenković.

Dodao je kako je važno da se, kako je rekao, u kakofoniji dezinformacija čuje istina.

Najavio daljnje intervencije oko cijena goriva

Premijer se osvrnuo i na cijene goriva, poručivši da će Vlada nastaviti intervenirati kako bi zaštitila standard građana i gospodarstva.

Komentirao je i europski put Crne Gore. Najavio je posjet toj zemlji u četvrtak, tijekom kojeg će razgovarati s crnogorskim dužnosnicima.

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- Očekujemo napredak od Crne Gore. Razgovarat ćemo s dužnosnicima koji razumiju da neka pitanja nisu riješena godinama, unatoč pozivima hrvatske Vlade – rekao je.

Oporba najavljuje prijavu Europskoj komisiji zbog HRT-a

Plenković je komentirao i izbor glavnog ravnatelja HRT-a te kritike oporbenih stranaka koje smatraju da je postupak suprotan Europskom aktu o slobodi medija.

- To je neistina. Krenula je saga o prijavljivanju Vlade Europskoj komisiji. To rade poznati europejci, Raspudić, priključili su se i ovi iz Možemo. Mogu slobodno. Sve što mi radimo u skladu je s nacionalnim i europskim propisima – poručio je premijer.

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Najavio je i nastavak razgovora sa sindikatima.

Deset godina na čelu Vlade: 'Nisam se umorio, super sam'

Plenković se osvrnuo i na deset godina koje je proveo na dužnosti premijera. Zahvalio je građanima koji su mu dali povjerenje te istaknuo da je velika čast voditi Vladu tri uzastopna mandata.

- Deset godina prošlo je jako brzo, bilo je mnogo izazova. Ne prestaje krizno upravljanje. Nastojali smo na vjerodostojan način kroz sve izazove provesti Hrvatsku i učiniti je sigurnom. Izazovi su bili izvan svih okvira. Bilo je i grešaka, to je ljudski, ne možete uvijek sve pogoditi – rekao je.

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Osvrnuo se i na brojne pokušaje opoziva Vlade.

- Bilo ih je 43. Toliko žulja oporbu što su oporba i s time se moramo nositi – kazao je.

Govoreći o korupciji, premijer je ustvrdio da nitko nije zaštićen od odgovornosti ako počini nezakonito djelo.

- Nema toga tko je imenovan na javnu dužnost i dobio mandat da čini nešto protuzakonito, a da za to ne odgovara. Za vrijeme naše Vlade rad tijela zaduženih za borbu protiv korupcije vrlo je snažan. Tko god radi nešto nezakonito, za to i odgovara. Pametnije mu je da to ne radi – poručio je.

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Dodao je kako političke mete, prema njegovim riječima, često postaju predmetom velikog broja neistina i optužbi.

Na pitanje o najvećoj pogrešci tijekom mandata nije želio izdvojiti nijednu.

- Na meni je da radim, a na kritičarima da govore – rekao je.

Na pitanje je li se umorio nakon deset godina na čelu Vlade, odgovorio je:

- Nisam se umorio, super sam. Ovako fit nisam bio ni kada sam krenuo u mandat.

Plenković o prijetnjama novinarima: 'Stojimo u zaštiti novinara'

Premijer se osvrnuo i na prijetnje novinarima nakon incidenata u Splitu. Poručio je da se ne moraju svi slagati s novinarskim komentarima, ali da je zaštita novinara važna.

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- To je svijet koji misli da je sve dopušteno. Postoji i svijet koji je zgrožen. Tijela će postupati. Ne moramo se slagati s komentarima, ali stojimo u zaštiti novinara – zaključio je Plenković.

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