Plenković o cijenama goriva: 'Da nema intervencije Vlade, cijene bi bile veće za 30 centi'

Nastavljamo našim uredbama regulirati cijene naftnih derivata. Nove cijene za eurosuper niže su za 4 eurocenta, za dizelsko gorivo 2 eurocenta i plavi dizel 3 eurocenta. Sve ove cijene bile bi, da nema odluke Vlade, veće za od 12 do 30 eurocenti, poručio je na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

Premijer smatra da će razvoj situacije oko Hormuškog tjesnaca još više utjecati na pad cijene nafte. Nakon 'tekućih' stvari, osvrnuo se i na najavljene izmjene Kaznenog zakona.

- Riječ je o izmjenama i uvođenju kazne doživotnog zatvora i redefiniranju sigurnosnih mjera zaštitnog nadzora na kraju izvršenja kazne. Uveo bi se i novi institut, a to su osobe koje su prepoznate kao društveno opasne osobe, bile smještene u posebnu ustanovu pod poseban nadzor. Na taj način pokušavamo staviti pod kontrolu počinitelje najtežih kaznenih djela i potencijalnih recidivista - smatra Plenković.

Nije propustio naglasiti i niz projekata, financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost, koji su završeni posljednjih tjedana. Otvorena su tri centra za starije osobe - u Voćinu, Našicama i Medulinu. Spremni za otvaranje su centri u Đurđevcu i Loboru.

Prije dva dana otvoren je plinovod Zabok-Lučko, investicija od 60 milijuna eura. Premijer je dodao da su se povećali kapaciteti hrvatskih plinovoda i stvorili preduvjeti za dugoročno povećanje otpreme plina prema Sloveniji, s aktualnih 260 milijuna kubnih metara godišnje na više od milijardu kubnih metara.