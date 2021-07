Premijer Andrej Plenković u srijedu je boravio na Plitvicama i ponovno komentirao kampanju cijepljenja. Na pitanje o broju cijepljenih u ministarstvima, pa i u Ministarstvu zdravstva, Plenković je rekao da su podaci evoluirajući.

- Ja mogu biti zadovoljan s procijepljenosti na razini same Vlade. Kad gledamo zajedno, mi smo iznad 70 posto, ljudi koji rade formalno u uredu predsjednik 92 posto. Mi vodimo vlastitim primjerom. Mislim da bi to trebali učiniti svi ostali. Ministri imaju zadaću da motiviraju, ohrabruju svoje službenike i dužnosnike da se cijepe - rekao je Plenković, prenosi N1.

Premijer je poručio da još uvijek nije čuo razuman argument onih koji oklijevaju da se cijepe. Dodao je kako su dugovi izravnih troškova zbog pandemije 34 milijarde kuna.

- Malo je čudno da sada kad imamo imamo mehanizam koji nas može zaštititi, da ima baš tako veliki broj ljudi koji se ne žele cijepiti. Nitko neće uvesti obavezno cijepljenje, to je jasno. Postoje oni sektori gdje bi bilo dobro da su ljudi ipak sigurni. Prije svega zdravstvo. Oni su koji su najupućeniji, koji su specijalizirani za ovakve bolesti, znaju kako se štiti. Tu su i osobe u sustavu socijalne skrbi - rekao je.

Na pitanje treba li razmišljati o intenzivnijoj kampanji, premijer je rekao da je vidio puno ljudi s autoritetom koji kažu da je dobro cijepiti se. Poručio je da, nakon godinu i pol dana, nije potrebno raditi velike kampanje.

- Cjepivo služi da bi što manje ljudi umrlo. Hrvatska država u formi Vlade je osigurala dovoljno cjepiva. Danas, kad se netko zarazi, a mi govorimo da se tko god se želi može cijepiti i završi kao težak slučaj u bolnici i premine, teško je govoriti o odgovornosti države - rekao je.

Napomenuo je da zdravstveni sustav nikada nije bio na rubu izdržljivosti.

- Kada se cjepivo proizvelo, mi smo premostili problem s AstraZenecom. U ovom trenutku nema nikakvih zapreka da zaštitimo sve koje treba zaštititi. Vjerujemo u mudrost hrvatskog naroda i njihovu informiranost. Ja iskreno smatram da nema nikoga tko ne zna da je bolest tu. Mi smo učinili s naše strane maksimalno moguć - rekao je Plenković i dodao kako ne mogu uvesti obavezno cijepljenje za sve te poručio da to ni jedna članica EU neće uvesti.

- Da smo to htjeli, uveli bismo odmah. Idemo na to da gradimo kolektivni imunitet, na način da tumačimo zato što je to dobro. Ja osim nekih čudnovatih teorija zavjere, ja nisam čuo ništa racionalno. Stvar je banalna - rekao je.

Istaknuo je da ne može razumjeti ljude koji javno istupaju i govore da nešto u komunikaciji Vlade oko cijepljenja nije jasno.

- Imamo 46,3 posto racionalnih razumnih ljudi koji su se cijepili. Napravit ćemo cijeli set mjera. Želimo vidjeti što više ljudi da se cijepe. Mi smo turistička zemlja koja na ovaj ili onaj način generira 20 posto BDP-a od turizma. Još nam fali pozamašan postotak onoga što bi bio doprinos našoj ekonomiji i financijama. Poanta je da svi shvatimo da je to jedna jedinstvena utakmica. Zato trebamo ljude potaknuti. Ja ne vidim niti jedan racionalan argument da se ne cijepe. Već i sada postoje različiti dokazi za ulazak na događanja. Zašto bi netko ako je krhkog zdravlja dolazio negdje u neko nesigurno područje da ga netko zarazi - rekao je i poručio kako se ne radi o "ubodu komarca".

Premijer je istaknuo da je država dala alat da se ljudi zaštite i podsjetio da u Hrvatskoj nije bilo ni približno restriktivnih mjera kakve su bile one u okruženju.

- Kad vi vratite film nazad u Hrvatskoj, to su bila light ograničenja. U Francuskoj su imali policijski sat od 6 popodne i imali su ograničenje kretanja od kuće u radijusu kilometra - poručio je.

- Svatko onaj tko se zarazi, a nije se cijepio i dobio je težak oblik bolesti i sutradan premine, to nije odgovornost države. Šest tisuća kuna na dan košta tretman osobe teško oboljele od covida - rekao je Plenković.