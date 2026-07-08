Plenković o Daliću: 'Tek ćemo shvatiti veličinu onoga što je napravio za Hrvatsku'

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u srijedu Zlatku Daliću, koji odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, na svemu što je učinio tijekom devet godina na klupi "vatrenih" te poručio da će se tek s vremenskim odmakom u potpunosti shvatiti veličina njegovih rezultata. "Prije svega veliko poštovanje Zlatku Daliću, hrvatskom izborniku s fantastičnim rezultatima tijekom devet godina na čelu reprezentacije. Mislim da ćemo tek s vremenom shvatiti veličinu tih rezultata", rekao je Plenković.

Premijer je to izjavio nakon svečanosti osnivanja društva Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV) u Zagrebu, odgovarajući na pitanja novinara o Dalićevoj odluci da napusti mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Kazao je da će se buduće generacije prisjećati uspjeha iz Rusije i Katara, ali i, kako je rekao, "velike nepravde" zbog koje je Hrvatska prerano završila nastup na aktualnom Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala.

"Meni je jako to krivo. Bili smo s njima u Torontu, dečki su po meni bili u usponu forme. Prevladala je interpretacija tehnologije, ne nužno onako kako bi bilo ispravno, pravedno i normalno", rekao je, aludirajući na spornu odluku tijekom utakmice Hrvatske i Portugala.

Ocijenio je da je ova generacija na prvenstvu imala "sjajan spoj mladosti pune želje i hiperiskusnih igrača" te da je drugo poluvrijeme protiv Portugala bilo jedno od najboljih koje je Hrvatska odigrala posljednjih godina.

"Zlatko Dalić može biti ponosan na sve što je učinio. Ovo je očito njegov odabir. Ljudi u jednom trenutku donose velike životne odluke, ali meni je iskreno žao. Ovo što se dogodilo na prvenstvu nije poraz, nego nepravedno ispadanje prerano. Sigurno nije trebao otići zbog ovog rezultata", rekao je.

Dodao je da ne zna je li na Dalićevu odluku utjecalo zasićenje, istaknuvši da sada već bivši izbornik ima njegovo poštovanje, podršku i najbolje želje za nastavak karijere.

"Hvala njemu, igračima, cijelom Savezu i stručnom stožeru. Učinili su, realno, čuda za veličinu Hrvatske", rekao je.

Dodao je kako se u Hrvatskoj sportski uspjesi često uzimaju zdravo za gotovo, iako su za zemlju s manje od četiri milijuna stanovnika iznimno postignuće.

"Zemlje naše veličine ne dolaze često tako daleko. To su iznimne situacije", rekao je, navodeći primjer Norveške, čiji navijači, kako je rekao, s velikim oduševljenjem slave uspjehe svoje reprezentacije.