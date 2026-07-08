Obavijesti

News

Komentari 0
'NIJE TREBAO OTIĆI...'

Plenković o Daliću: 'Tek ćemo shvatiti veličinu onoga što je napravio za Hrvatsku'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o Daliću: 'Tek ćemo shvatiti veličinu onoga što je napravio za Hrvatsku'
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kazao je da će se buduće generacije prisjećati uspjeha iz Rusije i Katara, ali i, kako je rekao, "velike nepravde" zbog koje je Hrvatska prerano završila nastup na aktualnom Svjetskom prvenstvu

Premijer Andrej Plenković zahvalio je u srijedu Zlatku Daliću, koji odlazi s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, na svemu što je učinio tijekom devet godina na klupi "vatrenih" te poručio da će se tek s vremenskim odmakom u potpunosti shvatiti veličina njegovih rezultata. "Prije svega veliko poštovanje Zlatku Daliću, hrvatskom izborniku s fantastičnim rezultatima tijekom devet godina na čelu reprezentacije. Mislim da ćemo tek s vremenom shvatiti veličinu tih rezultata", rekao je Plenković.

Premijer je to izjavio nakon svečanosti osnivanja društva Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV) u Zagrebu, odgovarajući na pitanja novinara o Dalićevoj odluci da napusti mjesto izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Kazao je da će se buduće generacije prisjećati uspjeha iz Rusije i Katara, ali i, kako je rekao, "velike nepravde" zbog koje je Hrvatska prerano završila nastup na aktualnom Svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala.

NOVI CRODEMOSKOP Čak 70 posto Hrvata smatra da idemo u krivom smjeru! Evo tko je na vrhu liste 'najpozitivaca'...
Čak 70 posto Hrvata smatra da idemo u krivom smjeru! Evo tko je na vrhu liste 'najpozitivaca'...

"Meni je jako to krivo. Bili smo s njima u Torontu, dečki su po meni bili u usponu forme. Prevladala je interpretacija tehnologije, ne nužno onako kako bi bilo ispravno, pravedno i normalno", rekao je, aludirajući na spornu odluku tijekom utakmice Hrvatske i Portugala.

Ocijenio je da je ova generacija na prvenstvu imala "sjajan spoj mladosti pune želje i hiperiskusnih igrača" te da je drugo poluvrijeme protiv Portugala bilo jedno od najboljih koje je Hrvatska odigrala posljednjih godina.

"Zlatko Dalić može biti ponosan na sve što je učinio. Ovo je očito njegov odabir. Ljudi u jednom trenutku donose velike životne odluke, ali meni je iskreno žao. Ovo što se dogodilo na prvenstvu nije poraz, nego nepravedno ispadanje prerano. Sigurno nije trebao otići zbog ovog rezultata", rekao je.

ŽESTOKO PO PREDSJEDNIKU Plenković: 'Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a. Mi smo džentlmeni...'
Plenković: 'Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a. Mi smo džentlmeni...'

Dodao je da ne zna je li na Dalićevu odluku utjecalo zasićenje, istaknuvši da sada već bivši izbornik ima njegovo poštovanje, podršku i najbolje želje za nastavak karijere.

"Hvala njemu, igračima, cijelom Savezu i stručnom stožeru. Učinili su, realno, čuda za veličinu Hrvatske", rekao je.

Dodao je kako se u Hrvatskoj sportski uspjesi često uzimaju zdravo za gotovo, iako su za zemlju s manje od četiri milijuna stanovnika iznimno postignuće.

"Zemlje naše veličine ne dolaze često tako daleko. To su iznimne situacije", rekao je, navodeći primjer Norveške, čiji navijači, kako je rekao, s velikim oduševljenjem slave uspjehe svoje reprezentacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump: 'Više ne želim imati s Iranom posla!'; Iranci pogodili tanker s hrvatskom posadom

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.
Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari
FOTO

Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari

Erdoğan i njegova supruga su se nakon fotografiranja sa svakim izaslanstvom tradicionalno zajedničko fotografirali sa svim sudionicima summita
STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu
SLIJEDI OBDUKCIJA

STRAVA U OSIJEKU Pronašli dva tijela u dvorišnom stanu

Naložili su obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026