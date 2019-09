Plenković o izjavi Steve Culeja: Nisam ja nikakav psihoterapeut

Prošlo je dosta smireno, oporba je otvorila teme koje je htjela, a pozicija je željela pokazati, što se možda i ne vidi dobro, sva postignuća u radu pojedinih ministar i resora, kazao je premijer Andrej Plenković komentirajući aktualno prijepodne, prvo nakon dvomjesečnog odmora saborskih zastupnika. I dok dio HDZ-ovaca nije vidio nova pravila igre za predstojeće predsjedničke izbore, premijer ih ne namjerava staviti na papir.

- Ne vidim da je to nešto što bi trebalo posebno regulirati. To je jednostavno zdrav razum. Ako imate izbore, kandidatkinju, ako ste ozbiljna i najveća stranka, onda se ponašate koherentno. Nisu to stvari koje treba crtati - kazao je Plenković.

Postavilo se pitanje kako kandidatura Mire Kovača za predsjednika HDZ-a može štetiti potencijalnoj kandidaturi Kolinde Grabar Kitarović i predsjedničkim izborima.

- Svako se treba fokusirati sada na predsjedničke izbore - rekao je premijer, ali nije odgovorio kako to može štetiti.

Što se tiče okrugloga stola koji je organizirala HVIDR-a, a na kojemu je sudjelovao i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji je prijetio crnim labudovima unutar HDZ-a, ukoliko se ne budu poštovali stavovi Vukovara vezano uz srpsku nacionalnu manjinu, Plenković je rekao da je znao da će se skup održati, ali da nema detaljnu informaciju o tome što se tamo događalo pa to ne može komentirati. Dodao je da s Penavom non-stop razgovara.

- Koliko se trudimo pomoći njemu i gradu Vukovaru u mandatu ove Vlade, mislim da on to najbolje zna - rekao je.

Plenković kaže i da nije vidio izjavu Steve Culeja (HDZ) koji je rekao da ima svog predsjedničkog kandidata, jer je ona dana dok je bio na aktualcu. S njim još nije razgovarao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nisam ja nikakav psihoterapeut, imate predsjednika stranke, vodstvo stranke, zacrtanu politiku. Ja mislim da to nakon 3 godine onaj tko hoće vidjeti fakte vidi, tko ne želi neće ih nikada vidjeti. Poruku smo poslali svima, ona ne može biti jasnija, očekujem da svi budu racionalni, odgovorni i konstruktivni i u kampanji i na izborima - kazao je premijer.

Na pitanje zašto je HDZ putne naloge za Finsku objavio u medijima, a ne dostavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Plenković je rekao da je više puta govorio o toj temi.

- Mislim da sam toliko detaljno elaborirao cijelu ovu temu da nema potrebe da o tome govorim stalno. Onaj tko hoće razumjeti će razumjeti. Bio sam cijelo vrijeme jasan - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na opasku šalje li poruku o opstojnosti Povjerenstva, odgovara:

- Ne. To vi izvodite zaključak - rekao je.

Ponovio je da su sve što su smatrali da je činjenica, okvir, odgovornost i nadležnost Vlade da su rastumačili s puno respekta i u roku.