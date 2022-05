Plenković o Milanoviću: On je patološki lažov. Već mjesecima zastupa proruske stavove

Premijer i čelnik HDZ-a Andrej Plenković obratio se medijima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća u Središnjici te stranke.

Plenković je poručio kako od sutra raste cijena goriva te istaknuo da je ministar Davor Filipović trenutno na izvanrednom sastanku ministara energetike u Bruxellesu gdje se raspravlja o odgovoru na ruske zahtjeve i o problematici u tom sektoru zbog rata u Ukrajini.

Otkrio je i koje cijene goriva očekuju vozače od sutra.

- Benzin će biti 12,63 kune, dizel 13.28, a plavi dizel raste s 9,15 kuna na 9,39 kuna - rekao je.

Komentirao je i Milanovića.

- On već po ne znam koji put tvrdi da sam ja ili netko iz Vlade, proglasili generale, posebice Gotovinu, udbašem. To je teza koju stalno ponavlja. Ja prvo ne da to demantiram nego odbacujem, to nitko od nas nije rekao. Ako je itko od vas to negdje zabilježio, da je to rečeno, ja bih volio vidjeti tu izjavu - rekao je novinarima.

- To je nešto što on kao patološki lažov stalno ponavlja. Drugo, što se tiče te teme blokade, ako dobro shvaćam, njegove ideje da se blokiraju Finska i Švedska u ambicijama da postanu dio NATO-a... Hajdemo malo rasvijetliti situaciju. To zahtjeva malo širu elaboraciju. On već mjesecima zastupa proruske stavove u hrvatskom javnom prostoru, to je više nego jasno, dok uopće Švedska i Finska nisu došle u ovu situaciju, žele doći po kišobran Članka 5 i na taj način ojačati svoju sigurnost. Pretpostavljam da te neutralne zemlje u ovim okolnostima, gdje Rusija krši međunarodno pravo, žele kao države dovesti sebe u poziciju da postanu sigurnije - rekao je Plenković.

- Takav stav protiv proširenja NATO-a je proruski stav i on to jedini zagovara. O kritikama i ocjenama Ukrajine neću ni govoriti. To je za nas sve skupa štetno u vanjskopolitičkom smislu - rekao je Plenković i poručio kako ne zna radi li se o "identitetskoj krizi ili identiteskoj transformaciji".

- On je išao Komšiću, držao je žestoke govore Komšiće u kampanji, to je lako provjerljivo. Dva puta - istaknuo je.

Plenković je istaknuo kako Milanović zloupotrebljava Hrvate u BiH.

- Možda ima želju da Hrvatska ne ostvari neke svoje ciljeve, može i to biti - dodao je.

