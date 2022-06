Plenković o Milanoviću: On već pola godine zastupa stavove Moskve, sramoti cijelu Hrvatsku

Središnji odbor HDZ-a održao je sjednicu u zagrebačkom hotelu Westin. Nakon sjednice pred medije je izišao premijer Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Andreja Plenkovića

Dragan Čović i Manfred Weber bit će neki od gostiju koji će u subotu nazočiti Općem saboru HDZ-a, najavio je u srijedu premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

- Političke aktivnosti, rast cijena i smanjenje udara na građane, sadržaj Općeg sabora, to su bile teme sjednice - rekao je Plenković na početku presice.

Komentirao je izjave predsjednika Milanovića.

- Nastavlja se tirada relativiziranje ruske agresije. On već pola godine zastupa stavove Moskve, a ne Hrvatske, to je jasno kao dan i nažalost je tako. Sve njegove izjave su na veliku sramotu Hrvatske i hrvatskog naroda. Nije on jedini, postoje i saborski zastupnici oporbe… Mi smo konzistentni, a nažalost i on, relativizira agresiju i vodi politiku koja bi trebala pustiti Rusiju da radi što hoće. To je velika sramota - rekao je Plenković.

Komentirao je i sankcije protiv Marinka Čavare.

- Prvi koji se usprotivio sankcijama koje se odnose na Ministarstvo financija SAD-a jučer donesene protiv Marinka Čavare prvi se usprotivio Radman, prije prijatelja Moskve. Osobno sam razgoavrao s Čavarom koji mi je prijatelj i rekao mu da Hrvatska stoji uz njega i da je odluka neutemeljena. Ne vidim što se time htjelo postići, to je neka oosbna poruka političkog karaktera, po mom mišljenju promašena - rekao je Plenković.

- Što se tiče Milanovićeve politike prema ruskoj agresiji, tu se ne slažemo ni milimetra. Ako je netko pružio ruku dijaloga, to je bila Vlada, to sam bio ja. Uputio sam dopis prije četiri mjeseca - odgovorio je Plenković na pitanje hoće li ikako on i Milanović sjesti za isti stol.

- Što se tiče BiH, naš doprinos zaštiti Hrvata u BiH cijelo je vrijeme visoki angažman, a njegov pristup je pasivnost i vrijeđanje aktera koji nam mogu pomoći. Sve što je napravio hineći da pomaže Hrvatima, odvratio je Bošnjake s kojima se trebalo dogovoriti. Da je on učinio da imamo saveznika nekog, da netko bolje razumije problem Hrvata u BiH, nije mi poznato… Vidio sam agresivnog čovjeka koji neprimjerenu političku komunikaciju koju koristi interno, projicira eksterno i šteti reputacijski i Hrvatskoj, i Hrvatima u BiH - rekao je Plenković.

- Mi nismo ista ekipa, nismo isto društvo - rekao je Plenković.

- Dok smo mi udbaši i tko zna sve još šta je rekao o Banožiću - sorry, nema dijaloga - poručio je premijer predsjedniku.

- Ne dolazi u obzir da pobjednička hrvatska vojska sada nekim pravnim aktima se pretvore iz heroja u nekoga protiv koga će se voditi kazneni postupak - rekao je Plenković o optužnicama koje dolaze iz Srbije.

U subotu se održava opći sabor HDZ-a na kojem će se birati deset članova predsjedništva i 40 članova Nacionalnog odbora, a doći će i do promjena Statuta stranke, koji se već neko vrijeme priprema. Prema najavama potpredsjednika HDZ-a Branka Bačića, ta bi stranka trebala biti definirana kao moderna demokršćanska.

Na sjednici u srijedu raspravljalo se o aktualnim političkim temama, između ostalog o mjerama za zaštitu standarda građana, ali i o projektu obiteljskih mirovina.

Najčitaniji članci