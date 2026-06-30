Obavijesti

News

Komentari 2
NASTAVLJAJU SE PREPUCAVANJA

Plenković o Milanoviću: 'To su besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji nema što raditi'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o Milanoviću: 'To su besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji nema što raditi'
Zagreb: Sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

To radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi, koji nas dekredibilizirao s lex Perkovićem, smatra Plenković

Vidjeli smo jučer ponovno jednu bujicu nevjerojatnih izjava, kao i danas, gdje je praktički optužio Frku-Petešića, insinuirao je neke koruptivne radnje, s tim je povezivao i mene. Potpuno neprimjereno. Ako misli da Frka-Petešić, jedan fenomenalan predstavnik hrvatske dijaspore, stavio se u službu Hrvatske. Da baš njega optužuje za korupciju, tu podvlačimo crtu, rekao je premijer Andrej Plenković, prenosi N1.

Premijer je zatim nastavio dalje.

- Nije da ne damo na svoje ljude, nego ne damo da takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi, jer se žali da nema o čemu govoriti. To radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi, koji nas dekredibilizirao s lex Perkovićem. Nije mrdnuo malim prstom, ucjenjivao je Jadranku Kosor i onemogućio je glasovanje Hrvatima izvan Hrvatske. Pa vi Hrvati izvan Hrvatske, kad ga primate, vodite računa - otežao vam je glasovanje i smanjio vam je broj predstavnika u Saboru.

TOMISLAV KLAUŠKI Milanović izaziva državnu krizu oko teme u kojoj nema ovlasti. Može kritizirati, ali ne i blokirati
Milanović izaziva državnu krizu oko teme u kojoj nema ovlasti. Može kritizirati, ali ne i blokirati

Zatim se osvrnuo na Milanovićeve izjave o kartelu i usporedbama premijera s Aleksandrom Vučićem.

- Čim netko izlazi s takvim potpuno neutemeljenim tezama, onda znate što mu je cilj. Ne zanima njega ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni Zakon, samo ga zanima liječenje svojih kompleksa kao poraženog iz 2016. godine. Još više ga boli poraz oz 2024. godine. Ta muka i bol lizanja rana je valjda gotovo. Sad gledamo što će biti u budućnosti pa koristimo ovakve teme koje su potpuno benigne kao takve i nisu u njegovoj nadležnosti da bi glumio velikog zaštitnika Ustava, vojske, pa i Kundida

Prokomentirao je i paradu u Francuskoj na koju je pozvana i Hrvatska.

- Naša vojska, nažalost, od početka s Kundidom i ostalima uopće nema informacija iz prve ruke o tome što se zbiva. Ne znaju što se zbiva o najvažnijim temama europske sigurnosti. Danas nešto plače da nema nigdje NATO-a. Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu kad je na Saboru bila mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-voj misiji obuke ukrajinskih vojnika . Tad mu je zabranio da dođe na saborski Odbor. Po kuloarima se čak govorilo da je zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida kojem je danas zaštitnik.

SPORNI MIMOHOD Anušić: 'Potpisao sam oduku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz'
Anušić: 'Potpisao sam oduku o odlasku pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Pariz'
SPORNI MIMOHOD Plenković: 'Sve članice EU-a su pozvane na mimohod u Pariz. Odluku će provesti Kundid'
Plenković: 'Sve članice EU-a su pozvane na mimohod u Pariz. Odluku će provesti Kundid'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ
Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot
SLOŽIO LISTU HITOVA

Dabro će snimiti 'domoljubni' album: Za pjesmu 'Tjeraju me do tamnice puste' snimam spot

Zastupnik Domovinskog pokreta od ranije je poznat po izvođenju ustaških pjesama. Snimanje kako je najavio novog albuma kreće u kolovozu. Ranije je kažnjen s 700 eura zbog stihova 'U Madridu grobnica od zlata...'
VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Milanović: 'Prijetili su Kundidu ako se ne pojavi na 'pranju' da će ga smijeniti!'

Obraćanje dolazi nakon novog verbalnog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji se rasplamsao zbog neslaganja oko sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026