Plenković o Milanoviću: 'To su besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji nema što raditi'

Vidjeli smo jučer ponovno jednu bujicu nevjerojatnih izjava, kao i danas, gdje je praktički optužio Frku-Petešića, insinuirao je neke koruptivne radnje, s tim je povezivao i mene. Potpuno neprimjereno. Ako misli da Frka-Petešić, jedan fenomenalan predstavnik hrvatske dijaspore, stavio se u službu Hrvatske. Da baš njega optužuje za korupciju, tu podvlačimo crtu, rekao je premijer Andrej Plenković, prenosi N1.

Premijer je zatim nastavio dalje.

- Nije da ne damo na svoje ljude, nego ne damo da takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi, jer se žali da nema o čemu govoriti. To radi netko tko je bio premijer propuštenih šansi, koji nas dekredibilizirao s lex Perkovićem. Nije mrdnuo malim prstom, ucjenjivao je Jadranku Kosor i onemogućio je glasovanje Hrvatima izvan Hrvatske. Pa vi Hrvati izvan Hrvatske, kad ga primate, vodite računa - otežao vam je glasovanje i smanjio vam je broj predstavnika u Saboru.

Zatim se osvrnuo na Milanovićeve izjave o kartelu i usporedbama premijera s Aleksandrom Vučićem.

- Čim netko izlazi s takvim potpuno neutemeljenim tezama, onda znate što mu je cilj. Ne zanima njega ni Kundid, ni vojska, ni Ustav, ni Zakon, samo ga zanima liječenje svojih kompleksa kao poraženog iz 2016. godine. Još više ga boli poraz oz 2024. godine. Ta muka i bol lizanja rana je valjda gotovo. Sad gledamo što će biti u budućnosti pa koristimo ovakve teme koje su potpuno benigne kao takve i nisu u njegovoj nadležnosti da bi glumio velikog zaštitnika Ustava, vojske, pa i Kundida

Prokomentirao je i paradu u Francuskoj na koju je pozvana i Hrvatska.

- Naša vojska, nažalost, od početka s Kundidom i ostalima uopće nema informacija iz prve ruke o tome što se zbiva. Ne znaju što se zbiva o najvažnijim temama europske sigurnosti. Danas nešto plače da nema nigdje NATO-a. Sjetite se što je isti taj Milanović napravio istom tom Kundidu kad je na Saboru bila mogućnost sudjelovanja Hrvatske u NATO-voj misiji obuke ukrajinskih vojnika . Tad mu je zabranio da dođe na saborski Odbor. Po kuloarima se čak govorilo da je zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida kojem je danas zaštitnik.