Plenković o novim mjerama za 'paušalce': 'Sve te korekcije idu uz načelo pravednosti za sustav'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da određene korekcije davanja paušalnih obrtnika, onih s najvećim prihodima, kao i povećanje paušala na krevete u turizmu, predstavljaju minimalne zahvate koji idu za načelom pravednosti poreznog sustava.

Zamoljen da komentira nezadovoljstvo Udruge Glas poduzetnika (UGP) zbog sve "veće porezne presije", uslijed i najavljenog dodatnog oporezivanja dijela paušalnih obrtnika, Plenković je rekao da Vlada u okolnostima dodatnih inflatornih pritisaka zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena energenata već pet mjeseci intervenira u cijene naftnih derivata te plina u bocama i spremnicima.

"Kad Vlada intervenira ni glasa. Sad se pravimo nevješti kao da na oko 95 sjednica Vlade u kontinuitetu nakon ruske agresije na Ukrajinu nismo donosili mjere koje su limitirale cijenu derivata (...), kao da je to neki čarobnjak spustio sve", izjavio je Plenković u Daruvaru, gdje je nazočio svečanosti otvorenja obnovljenih kapaciteta Daruvarskih toplica.

Rekao je i da je Vlada administrativno i porezno rasterećivala gospodarstvo, investirala u infrastrukturu te gospodarstvu stvorila "jedan štit" uslijed najtežih izazova s kojim je bilo suočeno, kao što su pandemija koronavirusa, energetska kriza i dva potresa.

"Kao društvo smo otišli naprijed, a rezultat je 1,8 milijuna ljudi u Hrvatskoj koji radi, nezaposlenih je 60.000, a broj paušalnih obrtnika premašuje 100.000", istaknuo je Plenković.

Neki samo "papirnato" rade kao da su paušalni obrtnik

Prema njegovim riječima, model paušalnog obrtništva je uveden zbog jednostavnosti, kako se ne bi dodatnom papirologijom opterećivalo one koji nisu u sustavu PDV-a, pri čemu im se 85 posto ostvarenih prihoda priznaje kao trošak, dok se porez obračunava samo na 15 posto. No u međuvremenu je prag za ulazak u sustav PDV-a podignut na 60.000 eura, pa je primjećen trend, kazao je Plenković, da su ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima odlazili iz tih kompanija, osnivali paušalne obrte i nastavili raditi isti posao.

"To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik, koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer", izjavio je Plenković.

Time se, kazao je, načelo pravednosti poreznog sustava "stavlja u ofsajd", pa će Vlada posegnuti za korekcijom koja se odnosi na dva najviša porezna razreda, pri čemu predsjednik Vlade, kao i ministar financija Tomislav Ćorić, paušalne obrtnike za adekvatno adresiranje troškova upućuje na opciju vođenja knjiga, što trenutno nisu dužni.

Naime, prema najnovijim Vladinim najavama, paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće rasti davanja državi, dok su prema prvoj verziji Vladinog antiinflacijskog paketa podizanja opterećenja trebala biti pošteđena samo prva tri porezna razreda, zaključno s godišnjim prihodima do 19.900 eura. Ukupan godišnji iznos davanja za porez i doprinose, pak, za šesti porezni razred, porast će za 1.336 eura ili 30 posto, na 5.728 eura, dok će u najvišem poreznom razredu, onom s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, skok iznositi 66 posto ili 3.033 eura, na 7.605 eura.

Plenković je rekao da te mjere nisu "nikakav signal dodatnog opterećenja" nego obrnuto - "pokušaj za pravednim sustavom", a odbacio je i teze UGP-a da njegova Vlada porezno opterećuje gospodarstvenike, između ostalog podsjetivši i na ranija snižavanja stopa PDV-a.

"Simboličan porez u turizmu"

Osvrnuo se i na "minimalna" povećanja paušala na krevete u turizmu, naglasivši da se tu radi o godišnjem porezu koji je simboličan te predstavlja prihod lokalne zajednice, pa je na taj način i investicija u destinaciju. "Ne mislim da bi se zbog toga trebali previše opterećivati, drugo su nekakvi politikansko - politički pozadinski napori koji se onda tu koriste u medijskom prostoru. Ali ovo su minimalni zahvati koji idu za načelom pravednosti", poručio je Plenković.

Naime, sukladno najavljenom Vladinom antiinflacijskom paketu, malim će se iznajmljivačima u prvoj kategoriji, koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećati sa 100 na 150 eura, a u drugoj kategoriji sa 70 na 100 eura.

Na pitanje novinarke oko najava trgovaca, distributera i prijevoznika da će morati dizati cijene svojih usluga zbog snažnog rasta cijene dizela, Plenković je rekao da je zahvaljujući mjerama Vlade ta cijena niža no tržišna, a da su vanjski šokovi poput rata na Bliskom istoku tema koja se tiče cijelog svijeta i utječe na sve.

Napomenuo je da su u proteklih pet mjeseci zabilježene i više cijene dizela i eurosupera no što je slučaj trenutno, pritom opskrba i gospodarstvo funkcioniraju, pa je poručio da u jednom trenutku, po načelu društvene solidarnosti, osim isključivo o vlastitoj dobiti treba voditi računa i o široj zajednici.

Što da na 15 dana ukinemo sve mjere Vlade?

U tom kontekstu je spomenuo i dio Vladinog paketa koji se odnosi na porez na prekomjerne marže, jer, prema Plenkovićevim riječima, ako netko odjednom ima dobit 50 posto to znači da "nešto nije u redu", da je "pohlepan, bahat i bogati se neopravdano na tuđi račun".

Upitan je i o primjedbama Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) da će zbog tog poreza biti manje sredstava za reinvestiranje, "To jednostavno ne stoji. Oni koji su spremni investirati imat će sredstava za investiranje. Ovo je vrlo precizna mjera koja će polučiti efekt točno onakav kakav treba, a to je da se cijene stabiliziraju. To je cijela poanta", poručio je predsjednik Vlade.

Zaključno, upitao se što bi bilo da se kao test na 15 dana "dignu" sve mjere Vlade, pa da se PDV vrati na stope prije krize te ukinu sve subvencije na energente, "Što ćemo onda? Što ćemo onda? To je moj odgovor svima", poručio je Plenković.

Vlada je prošli tjedan donijela odluku kojom se korisnicima sustava skladišta plina, PPD-u, HEP-u, Ini i dr. određuje da do 1. listopada popune Podzemno skladište plina Okoli do najmanje 85 posto od ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta, uz dopušteno odstupanje do pet postotnih bodova.

Upitan o tome, Plenković je rekao da je trenutna zapunjenost skladišta na oko 50 posto, poručivši da će opskrba plina biti sigurna, kao što je bila i dosad.