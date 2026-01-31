Plenković: 'Dijalog sa SAD-om nema alternativu. Treba jačati stratešku autonomiju Europe'

Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je u subotu da se mora njegovati dijalog sa SAD-om s obzirom na povijest odnosa i transatlantske veze čemu ne postoji alternativa, dodajući kako smatra da će se odnosi dvije strane Atlantika s vremenom stabilizirati.

- Mislim da smo svi svjesni da, s obzirom na povijest odnosa, na transatlantske veze, partnerstvo, bilateralne odnose mnogih zemalja sa SAD-om, dijasporu, moramo njegovati dijalog. Nema dileme da je metodologija druge administracije (predsjednika Donalda Trumpa) nešto drukčija, brža nego prije, aktivnije se promiču interesi Amerike, ali nemamo neku veliku alternativu od dijaloga i njegovanja tih odnosa - rekao je Plenković u intervjuu za Dnevnik HRT-a.

Premijer je intervju dao po završetku dvodnevnog neformalnog sastanka Europske pučke stranke u Zagrebu, kao i nakon posjeta glavnog tajnika OECD-a Mathiasa Cormanna Hrvatskoj.

- Nisam sreo još nikoga u EU tko bi zagovarao drugačiji smjer od dijaloga, ali "uz poštovanje ne samo zemalja članica nego i Unije kao organizacije - kazao je, izrazivši uvjerenje da će se "kroz protek vremena" odnosi EU-SAD stabilizirati.

Kriza u odnosima s Washingtonom nastala je nakon Trumpovih izjava da će prisvojiti Grenland, makar i silom, pri čemu su zemlje EU-a izrazile solidarnost s Danskom čiji je Grenland autonomni teritorij i poslali poruke umirujućeg karaktera.

Tenzije su se spustile nakon govora Trumpa u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu i one su sada manje, rekao je premijer, ali "ostaje pitanje carinske politike i multilateralizma kao i funkcioniranja međunarodnih organizacija".

Što se tiče zajedništva EU-a u donošenju odluka, premijer je kazao da ono većinom postoji, osim što se nerijetko javlja situacija s Mađarskom kad se radi o Rusiji i Ukrajini koja tada ima drugačiji stav od ostalih.

- To je postala gotovo praksa u posljednjih nekoliko godina, svi ostali, uz ponekad malo fleksibilnosti kod naprimjer Slovačke, su na istom tragu - rekao je.

Plenković je naglasio i važnost jačanja strateške autonomije Europe koja je po njemu "ključna".

- Smatramo da je jačanje strateške autonomije Europe presudno, ne samo pitanje jačanje obrambenih sposobnosti, nego i neovisnosti u pogledu energenata, to je pitanje i demografije, hrane, i u konačnosti konkurentnosti našeg gospodarstva - kazao je.

Što se tiče Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), premijer je ponovio kako očekuje da Hrvatska postane članica ove godine, što bi joj trebalo potvrditi status jedne od 40 najrazvijenijih zemalja svijeta.

- Mi smatramo da ćemo tijekom ove godine biti u poziciji postati članica OECD-a - ponovio je premijer.

- OECD-u nije organizacija poput EU gdje postoje veliki proračuni i mogućnosti financiranja projekata, to je organizacija ekonomski najrazvijenijih zemalja svijeta i ona će nam potvrditi status Hrvatske kao jedne od 40 najnaprednijih gospodarstava na svijetu - dodao je.