INICIJATIVA ZA BIH

Plenković o Penavi: 'Ovo je očit pokušaj vidljivosti DP-a. Imamo ozbiljne rezerve na takav stil'

Piše 24sata,
Zagreb: Svečano proslavljena 20. obljetnica osnutka Hrvatskog katoličkog sveučilišta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer poručio da o inicijativi vezanoj uz BiH nije bio obaviješten, a odbacio je i tvrdnje o ‘zamrzavanju’ plaća te kritike oko poreza za iznajmljivače

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Otočnog vijeća komentirao je istup šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave o 'rješavanju hrvatskog pitanja u BiH', poručivši kako o toj inicijativi prethodno nije bio upoznat. Kazao je da je za sve doznao iz medija, a zatim je razgovarao i s ministrima iz redova DP-a Davidom Vlajčićem i Ivanom Šipićem. Vidio sam vijest u medijima, pitao sam ministre znaju li nešto o tome, ali nisu ništa čuli. - U srijedu ćemo imati sastanak koalicije pa ćemo razgovarati o toj inicijativi - rekao je Plenković. Dodao je kako razumije političku dimenziju Penavina istupa, ali i da ima zamjerke na način komunikacije prema koalicijskim partnerima.

- Ovo je očito političko profiliranje i pokušaj vidljivosti DP-a. Imamo ozbiljne rezerve na takav stil - poručio je premijer.

Istaknuo je i kako smatra da nijedna hrvatska vlada nije napravila toliko za Hrvate u Bosni i Hercegovini kao aktualna, posebno kada je riječ o europskom putu BiH i međunarodnom pozicioniranju tog pitanja.

- Mi itekako dobro znamo što se u Bosni i Hercegovini zbiva - kratko je rekao.

Plenković se potom osvrnuo i na kritike vezane uz antiinflacijske mjere i navode o mogućem 'zamrzavanju' plaća u javnom sektoru. Tvrdi da Vlada ništa ne zamrzava, nego zadržava ranije dogovorena prava.

- Dogovorili smo povećanje osnovice u travnju, srpnju i prosincu i toga ćemo se držati. Ne zamrzavamo ništa - rekao je.

Komentirao je i promjene u paušalnom oporezivanju privatnog smještaja, poručivši da je riječ o minimalnim korekcijama koje ne bi trebale ugroziti male iznajmljivače.

Objasnio je kako će se u drugoj kategoriji najma minimalni paušal po krevetu povećati sa 70 na 100 eura, dok bi u prvoj kategoriji donji prag sa 100 trebao porasti na 150 eura, i to tek iduće godine.

- Vlada cijelo vrijeme ide u korist malim iznajmljivačima i hrvatskom turizmu. Ovdje više vidim PR i politiku nego stvarni problem - rekao je Plenković.

Naglasio je kako država istodobno ulaže velika sredstva u infrastrukturu na obali i otocima, od brodskih linija i zdravstva do vodovoda i elektroenergetske mreže.

Premijer je kratko komentirao i presudu zagrebačkom županu Stjepanu Kožiću zbog plaćanja dostave hrane i pića medicinskom osoblju KB-a Merkur.

- Znam ga dugi niz godina i nije mi jasno kako se tako nešto dogodilo. Pretpostavljam da će se žaliti - rekao je.

Dotaknuo se i izbora za čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon kandidatura Dragana Primorca i Josipa Varvodića.

- Vlada se neće miješati u izbor čelnika HOO-a. Kandidati neka vode svoju kampanju prema onima koji odlučuju - zaključio je Plenković.

