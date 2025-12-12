Plenković o peticiji za micanje molitelja s trgova: 'Već smo rekli, mi smo protiv zabrana'

Premijer Andrej Plenković, zajedno s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek te ministrom Brankom Bačićem, obišao je jutros Zagrebačku katedralu. Pet godina nakon potresa, misa se ponovno vraća u Katedralu.

- Kada govorimo o šteti na kulturnoj baštini, putem Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 400 objekata, ukupno smo do sada angažirali oko milijardu i šesto milijuna eura. Više od 250 objekata je gotovo, a od toga 139 je sakralnih objekata. Međutim Katedrala je naravno simbol stradale kulturne baštine, simbol kako smo nakon potresa provodili žurne mjere, sjetit ćete se i uklanjanja vrhova tornjeva, ali i zahvaljujući ovom radu i rezultatima te nagradi koju je dobio projektantski tim - rekla je ministrica Obuljen pa nastavila:

- Uspjeli smo kulturna dobra sačuvati sa svim vrijednostima, a usput ih osigurati sigurnima od potresa. U tijeku je i evakuacija zbirke zagrebačke riznice, ona je u procesu restauracije i u sklopu ove obnove Katedrale i nadbiskupskog dvora, bit će otvorena javnosti.

Nakon nje, kratku je poruku poslao i nadbiskup Dražen Kutleša.

- Radostan sam da smo došli do ovog trenutka da možemo slaviti svetu misu. Kao što smo i najavili, bit će i ponoćka u Katedrali i da će se u budućnosti sve liturgijske stvari održavati ovdje. To je važan poticaj za sve nas. Ovo je prvi puta da ću slaviti misu ovdje, to dokazuje situaciju da smo bili podstanari na svim mjestima. Želim zahvaliti premijeru Plenkoviću, suradnicima, ministrici Obuljen, Branku Bačiću jer su učinili sve ovo što to u imamo. Hvala svima koji su omogućili to da danas budemo ovdje.

- Zaista je veliko zadovoljstvo biti ovdje danas. Tim profesora Lazarevića dobio je prestižnu nagradu za projekt obnove Zagrebačke katedrale na čemu mu od srca čestitamo. To svjedoči o razmjerima štete od potresa i zahtjevnosti projekta obnove te sjajnom radu naših stručnjaka.a Također, drago mi je da nakon posjeta lipnju, kada smo obećali da ćemo učiniti sve da uoči badnjaka i Božića da radovi do blagdana budu okončani, danas smo se uvjerili da je tome slučaj. Čestitam svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Cijela obnova je težila 4,2 milijarde obnova, u to ulazi obnova Grada Zagreba, ali i Sisačko-Moslavačke županije nakon svih potresa. Veliki dio te obnove odnosio se na kulturnu baštinu. Više od 130 objekata je i sakralna baština, ukupno je skoro infestirano 420 milijuna eura do sada. Mi smo, kada se potres dogodio, deset sekundi potresa za 10 godina obnove. To su zahtjevni i kompleksi objekti, ali ustrajni smo u tom poslu. 22. prosinca bit ćemo i u Petrinji uoči obljetnice potresa. Projekt Zagrebačke katedrale je simbol, ne samo Zagreba i Hrvatske, nego cijele potresne obnove - -kazao je Plenković.

'Neka Milanović sam ode u Pariz'

Premijer se osvrnuo i na izjave Zorana Milanovića o vojnim avionima u kojima je prozvao Francuze koji su iste vojne avione prodali i susjedima. 'Nisu nas pitali kada su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sustava, a to će još koštati. Da li se tako ponaša saveznik?', rekao je Milanović jučer.

- Neka Milanović ode u Pariz i neka on njima kaže što misli. Svi, znamo, a to su rekli i vojni stručnjaci, Hrvatska je nabavila Rafale, isplaćeni su i funkcionalni, imamo najsnažnije zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke. Srbija je nabavila svoje avione, ali oni nisu na razini opremljenosti kakvi su avioni koje imaju saveznici NATO-a. Tehničke razlike su velike.

Za kraj se osvrnuo i na peticiju u kojoj se s trgova žele maknuti molitelji.

- Ja sam za to da u našem društvu i demokraciji svi na političkom spektru toleriraju malo druge. To je moja preporuka svima. Ja sam protiv svih zabrana, to smo rekli puno puta.