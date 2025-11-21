Obavijesti

Plenković o poskupljenju: 'Svatko će sam procijeniti koliko mu je korisno imati dopunsko'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u petak da će se sudbina Vjesnikovog nebodera znati nakon stajališta struke, a odluka o rušenju ili obnovi donosit će se u dogovoru s ostalim suvlasnicima.

„Istraga požara je u tijeku i postoje indicije da su ga počinili maloljetnici ili jako mladi punoljetnici. Kako su oni i zašto ušli u tu zgradu te zašto su išli nešto paliti utvrdit će istraga nadležnih. Zgrada je imala i upravitelja i zaštitarsku službu i osiguranje za cijeli kompleks. Struktura vlasništva je otprilike 60 posto državnih tvrtki, a 40 posto drugih pravnih osoba. Kad čujemo stav struke donijet će se odluka u dogovoru s ostalim suvlasnicima“, izjavio je Plenković u Dubrovniku gdje sudjeluje na Danima hrvatskog turizma.

Plenković je naglasio da nikome nije drago da se takav požar dogodi, ali je važno da nema ljudskih žrtava. "Važno je i da najbolji hrvatski stručnjaci provedu proceduru. Prije svega da statičari procijene stanje zgrade i je li najpametnije zgradu ukloniti ili raditi nešto drugo“, naglasio je.

Na novinarski upit komentirao je i rast cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja te naglasio da je jako dugo bila "izrazito niska".

„Cijene svih proizvoda i usluga su stalno u porastu, a jako dugo je cijena dopunskog osiguranja bila izrazito niska. Ovo je manje povećanje koje nije jako veliko na mjesečnoj razini. Svatko će za sebe procijeniti koliko mu je korisno imati dopunsko zdravstveno osiguranje“, rekao je Plenković

Čestitao je novoj pravobraniteljici za djecu Tatjani Katkić Stanić koja, kako je istaknuo, ima ogromno iskustvo u tom području i u svemu što je bit uloge pravobraniteljice za djecu.

„Ima svoje kvalifikacije i potrebno životno iskustvo te vjerujem da će odlično raditi svoj posao. Zahvaljujem njenoj prethodnici Helenci Pirnat Dragičević na osmogodišnjem radu“, dodao je Plenković.

