Obavijesti

News

Komentari 25
O GORIVU, VOJNICIMA, RATU...

Plenković o povratku Hrvata s Bliskog istoka: Vratilo ih se 870. Letove smo platili 856.000 €...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Plenković o povratku Hrvata s Bliskog istoka: Vratilo ih se 870. Letove smo platili 856.000 €...
Zagreb: Dolazak ?lanova na sjednicu Predsjedništva HDZ-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na početku svojeg obraćanja Plenković je istaknuo kako su intervencije Vlade spriječile dodatni rast cijena u trenucima svjetske krize zbog intervencije u Iranu...

Admiral

Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se medijima oko aktualnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Govorio je o cijenama goriva, hrvatskim vojnicima u ratnoj zoni, parlamentarnoj većini...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva 03:04
Izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Na početku je istaknuo kako su intervencije Vlade spriječile dodatni rast cijena u trenucima svjetske krize zbog intervencije u Iranu...

- Ove poteze smo povukli nakon što smo detaljno pratili zbivanja i temeljem velikog iskustva te smo odlučili intervenirati. Time smo pokazali vodstvo i inicijativu i još jednom zaštitili građane i gospodarstvo - kazao je Plenković, piše Dnevnik.hr.

'ŠPIJUNI U AMBASADI' Iranski veleposlanik u Zagrebu odbacio izraelske optužbe
Iranski veleposlanik u Zagrebu odbacio izraelske optužbe

Izrazio je nadu da situacija neće trajati predugo, vladine mjere će trajati minimalno iduća dva tjedna...

Komentirao je i siutaciju o repatrijaciji građana s područja pogođenih ratom...

- Sve hrvatske građane vratili smo u Hrvatsku u roku od četiri-pet dana - kazao je Plenković i dodao kako je Hrvatska pet avionskih letova platila oko 856 tisuća eura.

- Ukupan broj hrvatskih državljana koji se vratio je 870, s njima se vratio 101 državljanin trećih zemalja. Svi oni koji su ostali su ostali na vlastitu odgovornost. U slučaju da se situacija dalje zakomplicira možemo ponovno reagirati - kazao je Plenković.

'PREVIŠE IDU ULIJEVO' Zurovec objasnio zašto je podržao Plenkovića: 'Oporba se mjesecima bavi Thompsonom'
Zurovec objasnio zašto je podržao Plenkovića: 'Oporba se mjesecima bavi Thompsonom'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prošlog tjedna je najavio povlačenje hrvatskih vojnika, njih osam, iz ratom pogođenih područja...

- Kada se steknu sigurnosni uvjeti, hrvatski vojnici će se vratiti u domovinu - kazao je Plenković i dodao kako su hrvatski vojnici na sigurnom, piše Dnevnik.

Predsjednik Vlade komentirao je i pitanje o Dariju Zurovcu i prelasku u vladajuću većinu 'kako bi dobio projekt', piše HRT.

- Ta izjava bila je politički gaf. Ponovit ću... Idite u Grad Zagreb, gdje je Možemo dobio povjerenje pa neka kažu koja je to diskriminacija oko projekata koje su dobili. Kako je to Vlada RH diskriminirala Zagreb? Te teze o diskriminaciji onih dijelova Hrvatske gdje su izbore dobili oni koji nisu dio većine, obične su obmane i laži. Imamo problem da se ljudi bore s činjenicama, poručio je.

RAT NA BLISKOM ISTOKU Vlada RH evakuirala 870 Hrvata i 101 stranca s Bliskog istoka: 'Ne putujte tamo do daljnjeg'
Vlada RH evakuirala 870 Hrvata i 101 stranca s Bliskog istoka: 'Ne putujte tamo do daljnjeg'

Naglasio je da projekt "Zurovčeka" ničime nije bio uvjetovan.

- Taj projekt je u aktivnostima Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture, dodao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'
IZ MINUTE U MINUTU

NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026