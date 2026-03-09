Plenković o povratku Hrvata s Bliskog istoka: Vratilo ih se 870. Letove smo platili 856.000 €...

Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se medijima oko aktualnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Govorio je o cijenama goriva, hrvatskim vojnicima u ratnoj zoni, parlamentarnoj većini...

Na početku je istaknuo kako su intervencije Vlade spriječile dodatni rast cijena u trenucima svjetske krize zbog intervencije u Iranu...

- Ove poteze smo povukli nakon što smo detaljno pratili zbivanja i temeljem velikog iskustva te smo odlučili intervenirati. Time smo pokazali vodstvo i inicijativu i još jednom zaštitili građane i gospodarstvo - kazao je Plenković, piše Dnevnik.hr.

Izrazio je nadu da situacija neće trajati predugo, vladine mjere će trajati minimalno iduća dva tjedna...

Komentirao je i siutaciju o repatrijaciji građana s područja pogođenih ratom...

- Sve hrvatske građane vratili smo u Hrvatsku u roku od četiri-pet dana - kazao je Plenković i dodao kako je Hrvatska pet avionskih letova platila oko 856 tisuća eura.

- Ukupan broj hrvatskih državljana koji se vratio je 870, s njima se vratio 101 državljanin trećih zemalja. Svi oni koji su ostali su ostali na vlastitu odgovornost. U slučaju da se situacija dalje zakomplicira možemo ponovno reagirati - kazao je Plenković.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prošlog tjedna je najavio povlačenje hrvatskih vojnika, njih osam, iz ratom pogođenih područja...

- Kada se steknu sigurnosni uvjeti, hrvatski vojnici će se vratiti u domovinu - kazao je Plenković i dodao kako su hrvatski vojnici na sigurnom, piše Dnevnik.

Predsjednik Vlade komentirao je i pitanje o Dariju Zurovcu i prelasku u vladajuću većinu 'kako bi dobio projekt', piše HRT.

- Ta izjava bila je politički gaf. Ponovit ću... Idite u Grad Zagreb, gdje je Možemo dobio povjerenje pa neka kažu koja je to diskriminacija oko projekata koje su dobili. Kako je to Vlada RH diskriminirala Zagreb? Te teze o diskriminaciji onih dijelova Hrvatske gdje su izbore dobili oni koji nisu dio većine, obične su obmane i laži. Imamo problem da se ljudi bore s činjenicama, poručio je.

Naglasio je da projekt "Zurovčeka" ničime nije bio uvjetovan.

- Taj projekt je u aktivnostima Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture, dodao je.