Andrej Plenković: Razgovaramo i s Berretom o tvornici streljiva. Ali nije to baš za pred kamere...

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu, vezano za prosvjed šest sindikata da će nadležni ministri pregovarati sa sindikatima sva prava koja treba ugovarati, ali će voditi računa o realnim mogućnostima s obzirom da smo na početku vjerojatno najveće energetske krize koje ova generacija pamti.

- Demokratsko smo društvo, svatko ima pravo izražavati svoje stajalište pa tako i ovih šest sindikata koji su danas organizirali prosvjed, to u potpunosti poštujem i razumijem - rekao je premijer prilikom obilaska nekoliko lokacija poslijepotresne obnove u povodu 6. obljetnice zagrebačkog potresa.

Šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, održat će u subotu u podne na zagrebačkom Europskom trgu prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće" zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Što se tiče granskih kolektivnih pregovora, premijer je istaknuo da se granski pregovori vode, "možda na razini koja možda nije pred kamerama".

- Vode ga nekada i ministri s predstavnicima nadležnih sindikata. Dakle, to su za kulturu ministrica Obuljan Koržinek, zdravstvo ministrica Hrstić, ministar Fuchs za obrazovanje, ministar Ružić za socijalu. Svi se ti razgovori vode - kazao je premijer. Naglasio je su svi oni što se tiče danjih razgovora spremni i razgovarati.

- Prema tome, sva prava koja treba ugovarati, nadležni ministri će pregovarati. Vodit ćemo računa o realnim mogućnostima - poručio je premijer.

Ne treba se zaboraviti, dodao je, da se nalazimo na početku vjerojatno najveće energetske krize koje ova generacija pamti.

Vezano za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, za koju je predsjednik države rekao da će se održati ali ne tako brzo kako je premijer predložio, Plenković je izrazio nadu da će se dogovoriti termin.

Upitan u kojoj su fazi pregovori za tvornicu streljiva, premijer je rekao da ima više planova i više razgovora i vode se s domaćim i sa stranim proizvođačima.

- U ovim okolnostima, dakle, velikih ulaganja obrambene sposobnosti, to su stvari koje su na stolu. Nisu to pregovori koje se sad vode baš pred kamerama, ali mogu potvrditi da se vode razgovori, ako je riječ o Beretti, i s njima. Razmatralo se više lokacija, među kojima je lokacija kod Obrovca - kazao je premijer.