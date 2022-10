Plenković o rekordnoj inflaciji: Možemo biti zadovoljni, našim mjerama limitirali smo rast

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak s veleposlanicima zemalja članica EU u povodu češkog predsjedanja Vijećem EU.

Istaknuo je kako su razgovarali o odličnim odnosima između Hrvatske i Češke.

- Detaljno smo prošli sljedeće korake o članstvu RH u Scehngen i završne pripreme RH za europodručje. Time se otvara novi prozor za Hrvatsku - rekao je.

Komentirao je i potrošačke cijene u Hrvatskoj koje su porasle u rujnu 12,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

- Možemo biti zadovoljno s 12,3 na 12,8 u rujnu. Našim mjerama smo limitirali rast inflacije. Mi smo u okviru onoga što je realnost na razini EU i kad gledamo ukupne mjere koje smo poduzeli, mislim da smo dosta dobro uspjeli konsolidirati situaciju - kazao je.

Osvrnuo se i na optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota.

- Za nas je to nepostojeći proces, orkestrirani politički proces. Za nas to ne postoji - rekao je premijer.

- To nije situacija u kojoj se čovjek na njegovoj poziciji uopće trebao naći. Ne vidim da je on nekoga udario, samo da je njega netko pogodio čašom u glavu, ali policija će sve ispitati - poručio je upitan za snimku na kojoj se vidi da HDZ-ov varaždinski župan Anđelko Stričak nije govorio istinu te da je i on sudjelovao u fizičkom obračunu 24. rujna u jednom varaždinskom kafiću.

