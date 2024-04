Plenković o Rimac: 'Ona je bila pogrešna procjena. Odnos je bio poznanički, mi se nismo družili'

Premijer Andrej Plenković u subotu je dao video intervju za Jutarnji list u kojem je odgovarao na pitanja o aferama, Lex AP-u, dok se na pitanje da li je o znao za poruke između Ivana Turudića i Josipe Rimac, uzrujao. Tvrdi kako je njegov odnos s Rimac bio strogo poznanički, bez tepanja.

- Otkud vama poruke? Tko vam ih je dao, volio bih to znati? Novinarskim istraživanjem ih niste dobili jer niste David Copperfield. Vama je netko dao papire u ruku jer je htio nanijeti štetu. To je protuzakonito. To nije interes javnosti - rekao je novinaru no nije htio reći je li mu sporan sadržaj poruka, no rekao je da je njegov odnos s Rimac bio strogo poznanički, bez “lipoto-radosti”.

- Ovdje nastupa zla namjera da napravi političku štetu. Ne Turudiću, on je tu nebitan. On je instrument da se počini politička šteta preko vašeg lista i to protiv mene i vlade. U tim porukama nema ničega. Da ima ičega, netko bi nešto poduzeo - rekao je Plenković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Je li vam fascinantna tolika politička mreža Josipe Rimac?

- Je. To je greška bila - rekao je.

Odgovorio je i zašto ju je vratio u Vladu.

- Pogrešna procjena. Mi nemamo previše mladih žena koje su bile tako profilirane. Gledate da budete malo uključivi, ona je mlada u tom trenutku, 36-37 godina. Ja u tom trenutku ne znam za ništa od ovog, kako bih znao? Nismo se mi družili na kavama. Odnos nam je bio poznanički.

Govorio je i o Lex AP-u s kojim smatra da usklađuju zakonsku regulativu s europskom praksom.

- Od 30 članica Vijeća Europe, 23 imaju još stroži zakon. Mi imamo kao ostali i time štitimo privatnost, presumpciju nevinost. Kazneni postupak se ne vodi u medijima nego pred sudovima. Navikli smo da postoji podzemno tržište informacija koje su tajne, a koje nemaju suci, državni odvjetnici, policija, odvjetnici, vještaci - rekao je.

Novinar je ustvrdio kako su se najveće afere su se otkrivale tako da bi netko iz sustava dojavio nešto što je sumnjivo.

- Zviždači su jedno, dilanje informacija iz sustava tijela progona je druga stvar - objasnio je Plenković.