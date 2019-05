Plenković o skoro 1700 novih branitelja: Nema ničeg spornog

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je rekao kako ne smatra spornim što je gotovo 24 godine nakon završetka Domovinskog rata skoro 1.700 novih branitelja i 10.000 zahtjeva.

- Ne, nije. Mi smo Vlada koja je napravila jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima, koja vodi računa o dignitetu Domovinskog rata i koja je popravila praznine i nepravde koje su u zakonskom okviru postojale ranije - poručio je Plenković.

'Most kontinuirano pokazuje stupanj primitivizma'

Novinari su ga pitali i kako tumači jučerašnju svađu između predsjednika Sabora Gordana Jadrokovića i Mostova zastupnika Nikole Grmoje, u kojoj je Grmoja Jandrokovića nazvao "Njonjom", a ovaj njega "smećem".

- Pa, gledajte, stupanj primitivizma koji Most kontinuirano pokazuje na svakoj praktički iole živahnijoj raspravi je jedan kontinuitet. I to najbolje govori o njima, ljudi to vide, prepoznaju, tu nema nikakvih dilema - kazao je premijer.

- Siguran sam da će zastupnici Mosta prionuti i u gradnju umjetnih otoka, to je prva stvar, i da će onda svu ovu energiju koju oni s dezinformacijama plasiraju u Sabor umjesto energije valova i mora iskoristiti da popune sve one sadržaje koje u odnosu na ZERP daje IGP (isključivi gospodarski pojas) - rekao je Plenković.

Odgovorio je time na pitanje kako objašnjava da je i on imao ranije ušao u sukob s Grmojom, a sada je "živce izgubio" i predsjednik Sabora, te je li stvar u Grmoji ili u temama koje on otvara prema HDZ-u.

O Tolušićevoj imovinskoj kartici: To je tehničko pitanje

Na pitanje ima li potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić njegovo povjerenje s obzirom da je pogrešno naveo imovinu u svojoj imovinskoj kartici, odgovorio kako to nije tema vezana za povjerenje, već su to tehnička pitanja.

Novinare je zanimalo kako komentira to što se Tolušićeva imovina, vezana uz njegovu kuću u Virovitici te atraktivno zemljište na moru, ne podudara s podacima iz njegove imovinske kartice, na što je premijer rekao kako će sve to Tolušić sam objasniti.

- Pa nije to tema koja je vezana za povjerenje, to su tehnička pitanja - odgovorio je Plenković na pitanje ima li Tolušić njegovo povjerenje, naglasivši da nije njegov posao provjeravati imovinske kartice jer za to nema vremena.