Plenković o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu: 'Milanović vodi kampanju dezinformacija'

Zagreb: Održana 112. sjednica Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mir treba postići, ali treba poštivati temeljna načela, a to je poštivanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava kad je riječ o Ukrajini, rekao je Plenković

Do 20. 8. u Hrvatskoj je ostvareno 15,5 milijuna dolazaka i 79,2 milijuna noćenja, što je jedan posto više nego lani. Kad je riječ o fiskalizaciji računa, izdano ih je u vrijednosti od 5,4 milijarde eura ili 10 posto više nego lani. Želio bih zahvaliti svim turističkim djelatnicima na angažmanu i podizanju kvalitete usluge, rekao je o turističkoj sezoni premijer Andrej Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

Nakon trotjedne ljetne stanke, Vlada je imala danas prvu sjednicu. Premijer se kasnije osvrnuo i na službene podatke o plaćama i zaposlenosti. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je prosječna neto plaća za lipanj iznosila 1444 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8, a realno za 5,9 posto. 

- Ovi podaci dovoljno govore o dinamičnosti tržišta rada i gospodarstva, a želimo da benefite toga još više osjete svi hrvatski građani u smislu životnog standarda - smatra.

Osvrnuo se i na pregovore za postizanje mira u Ukrajini u kojima Hrvatska sudjeluje u okviru Koalicije voljnih. 

- Mir treba postići, ali treba poštivati temeljna načela, a to je poštivanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava kad je riječ o Ukrajini - rekao je.

Zatim je govorio i o 'neistini u eteru o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu'. Kako kaže, to se nije niti razmatralo, ali se koristi za dezinformaciju građana.

- To predvodi Milanović, a ljude upućujem da se bave istinom - poručio je.

