Plenković o susretu Milanovića i Dodika: 'MUP nije trač baba pa da me o tome obavještavaju'

Premijer Andrej Plenković gostovao je na konferenciji Novog lista 'Hrvatski turizam u Schengenu i Eurozoni' koji je u Opatiji. Zajedno su s njim i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te brojni drugi uzvanici.

Među brojnim temama o kojima je raspravljao, jedna od njih je bila vezana uz Zorana Milanovića.

Iz Ureda Predsjednika Republike u petak su izvijestili da su "uredno i pravovremeno" obavijestili MUP RH o dolasku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku te objavili mail koji su uputili Upravi za granicu MUP-a 24. srpnja, dan prije tog planiranog radnog posjeta.

- Njegov komentar polazi iz temeljne postavke da on misli da je njegov model upravljanja onaj koji imamo u Hrvatskoj. Kad njegov Ured za protokol pošalje dopis u odjel MUP-a, on pretpostavlja da u tom odjelu MUP-a kod zaposlenika i službenika postoji momentalni refleks da što god stigne odmah se obavijesti premijera. Ako je to bilo u njegovo vrijeme možda, to tako ne funkcionira u našoj Vladi. Da se njegov protokol dopisom obraća nekom odjelu u MUP-u, ostaje na toj razini. MUP nije trač baba da o takvoj informaciji obavještavaju bilo koga pa ni mene. To im nije posao - kazao je Plenković i dodao:

- Postoje drugi načini komunikacije kad dolaze strani gosti u Hrvatsku. Više me zanima je li normalno da hrvatska javnost prihvati da Dodik dolazi u Hrvatsku, a Milanović o tome ne obavještava javnost. Kakvi su to tajni razgovori? Ja sam to saznao tako da sam vidio Vučića koji se smije je li bio na otoku Braču ili Hvaru, a bitno mu je samo da je let bio helikopterom MUP-a Srbije, prenosi N1.

- Dodik kad inače prolazi kroz Hrvatsku, veleposlanstvo BiH napiše notu Ministarstvu vanjskih poslova s detaljima puta, to je normalna komunikacija. Ovdje je takva nota izostala - istaknuo je Plenković.

Naglasio je kako ne zna o čemu je bilo riječ na sastanku dvoje predsjednika.

- Ne znamo o čemu su govorili, niti smo znali da će doći, niti nas je konzultirao. Milanovićevi jataci nas često optužuju da se ne konzultiramo s njima, a ovdje imate primjer da izabrani dužnosnik BiH dolazi u Hrvatsku helikopterom MUP-a Srbije, a vi me pitate bismo li ga primili da se najavio. Naravno da bi. Pitajte Milanovića kakav je karakter susreta – poslovni, neformalni… Ne znam na čiju je inicijativu pozvan, to pitajte Milanovića - kazao je.

Odgovorio je i na pitanje hoće li uskoro pozvati Vučića.

- Uvijek ima potrebe za susrete. Moramo kroz dijalog riješiti brojna neriješena pitanja, uvijek na sastancima o tome razgovaramo. Odnosi su opterećeni još iz vremena Miloševićeve agresije na Hrvatsku. Ali imamo interes za gospodarsku suradnju - kazao je.