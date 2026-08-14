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NEVJEROJATNO

Plenković o tome zašto se nije javio sustav koji smo platili 8,4 mil. eura: Vatra je bila prebrza

Piše Luka Safundžić,
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Plenković o tome zašto se nije javio sustav koji smo platili 8,4 mil. eura: Vatra je bila prebrza
Foto: Pixsell//
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Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, i kanaderi bi djelovali, rekao je...

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u Omišu i na to zašto stanovnicima i turistima na ugroženom području nije poslano upozorenje putem sustava SRUUK.

- Požar je bio toliko brz, situacija se, koliko sam uspio razumjeti od gospodina Tucakovića, gospodina Bobana i Sanadera, razvijala iz minute u minutu, uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni - rekao je.

Problem je, kako ističe, bilo brzo širenje vatre, a SRUUK je ranije korišten u brojnim drugim situacijama.

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- Što se tiče SRUUK-a, on je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, i kanaderi bi djelovali - rekao je. 

Podsjetimo, više  od osam milijuna eura Hrvatska je platila  Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, odnosno SRUUK. Inače, SRUUK je informacijski sustav uspostavljen na nacionalnoj razini s ciljem pravodobnog obavješćivanja stanovništva o kriznim situacijama, uz mogućnost davanja uputa putem mobilnih telefona i drugih tehnologija.

Tko odlučuje o slanju poruka putem ovog sustava? Kod poplava to je glavni rukovoditelj obrane od poplava ili njegov ovlaštenik, kod velikih požara glavni vatrogasni zapovjednik RH, a u slučajevima vojne ili terorističke prijetnje odluku donosi Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera OSRH, odnosno glavni ravnatelj policije.

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Sustav se može aktivirati i zbog izvanrednog događaja na području pojedine županije, grada ili općine. Zahtjev s tekstom poruke nadležnom centru 112 tada može podnijeti načelnik nadležnog stožera civilne zaštite ili osoba koju on ovlasti.

Nakon što zaprimi odluku, Ravnateljstvo civilne zaštite unosi poruku u sustav i putem mobilnih operatora šalje je korisnicima na području koje je određeno kao ugroženo. 

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