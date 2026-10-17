Plenković osudio Torcidino nacističko divljanje u Splitu: 'Odgovarat će! Velika sramota!'

Hrvatski premijer Andrej Plenković naglasio je u subotu u Drvaru da su neredi u Splitu "velika sramota", a govor mržnje "nedopustiv i nevjerojatan".

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"To je objektivno velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati. Policija postupa. Ja očekujem da i sudovi reagiraju s obzirom na sve ono što se događalo, a i na sam govor mržnje koji je nedopustiv i nevjerojatan", rekao je Plenković upitan da komentira incidente u Splitu nakon susreta Hajduka i Ajaxa ranije ovaj tjedan.

Dodao je da je riječ o manjim skupinama te da takvo ponašanje ne pridonosi ni Hajduku, ni nogometu, ni navijačima, a ni Hrvatskoj.

Splitska policija kazneno je prijavila ukupno 14 osoba zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju nakon nacističkih i antisemitskih povika tijekom navijačkog kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

Plenković je naglasio da su ti incidenti u suprotnosti s vrijednostima demokratske Hrvatske, ističući da su oni izašli iz okvira prihvatljivog navijačkog ponašanja.

Premijer je komentirao i poziv na ustanak iz Crne Gore zbog hrvatskih zahtjeva u pregovorima te zemlje s Europskom unijom, te izrazio očekivanje da će se uskoro uspostaviti vlast u Bosni i Hercegovini.

Čelnik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević pozvao je na ustanak ako crnogorska vlada prihvati hrvatske zahtjeve za približavanje te zemlje Europskoj uniji.

Plenković je ocijenio da taj stav ne dijele vodeći dužnosnici u Podgorici.

"Ne vidim baš da bi predsjednik vlade ili predsjednik države ili ministar vanjskih poslova slijedili ovakve briljantne ideje", rekao je Plenković, poručivši da takve izjave ne smatra konstruktivnima.

Knežević je poziv na ustanak uputio tijekom rasprave o hrvatskim zahtjevima u sklopu pristupnih pregovora Crne Gore s EU-om.

Među otvorenim pitanjima nalaze se sudbina školskog broda "Jadran", utvrđivanje granice i neriješena pitanja iz ratnog razdoblja.

Plenković je naglasio da Hrvatska želi pomoći zemljama regije na europskom putu, ali očekuje rješavanje pitanja koja smatra važnima za dobrosusjedske odnose.

Pritom je istaknuo da Podgorica mora riješiti otvorena pitanja povezana s temeljnim pravima i slobodama te dobrosusjedskim odnosima, koja su dio pregovaračkih poglavlja 23 i 31.

"Vrlo jasno i transparentno smo rekli što Hrvatska očekuje", kazao je Plenković, dodajući da je potrebno podići svijest o tome da se ta pitanja moraju riješiti kako bi se pristupni proces mogao nastaviti.

Osvrćući se na izbore u Bosni i Hercegovini, pozvao je na što skoriju uspostavu vlasti i nastavak europskih integracija.

"Mi želimo da taj proces bude demokratski i da bude dobar, da se formira stabilna vlast i da nakon toga krene daljnji reformski put", rekao je.

Čestitao je Darijani Filipović na izboru za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, istaknuvši važnost legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda za funkcioniranje institucija.

"Mi smatramo da je legitimitet stvaran i da je onda skladnije, iskrenije i poštenije funkcioniranje svih institucija", rekao je Plenković.