Upitan o izjavama Damira Vanđelića, bivšeg šefa Fonda za obnovu i člana Nadzornog odbora INA-e, da je Vlada radila u korist MOL-a, premijer Andrej Plenković poručuje kako izbjegava njega komentirati već jako dugo.

- Ako netko dobiva 25.000 kuna za članstvo u NO INA-e, više nego što je moja plaća, i tamo je pet, 10 godina, usuglasi se baš sa svim odlukama sve te godine i sad najedanput kad više nije u NO govori da je netko nešto kriv, treba prvo malo svoju odgovornost propitkivati. Mislim da je to toliko deplasirano, neargumentirano i bezveze. Pokušao sam sabrati da vidim o čemu se tu radi, niti vidim išta konkretno, a da li je to etički upitno da netko tko godinama dobiva 25.000 kuna za članstvo i tamo sjedi u ime Vlade, države i najedanput kaže da su, ne samo moja, nego sve vlade krive, trebamo se zapitati gdje je busola - kaže Plenković dodajući da se Vanđelić treba prisjetiti samo tko ga je tamo stavio i koliko je novaca zaradio.

- Puno toga smo prešutjeli, o tome kakvi su bili sadržaji razgovora mene i njega prije lokalnih izbora, a da ne govorim o tome koliko je bilo spinanja i dezinformiranja, neću se uopće u to vraćati - rekao je.