Plenković: Obveza je zaštititi žene od nasilja, zato je Vlada izmijenila zakonski okvir...

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković rekao je kako je obveza zaštititi žene od svih oblika nasilja i zato je Vlada RH i izmijenila zakonski okvir kojim su ojačana prava žrtava i propisane strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena.

"Obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tragični događaj u kojem su prije 26 godina tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. Obveza je zaštititi žene od svih oblika nasilja te stvoriti društvo u kojem su žene ravnopravne u svim područjima života. Zato smo i izmijenili zakonski okvir kojim smo ojačali prava žrtava, propisali strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena te poduzeli niz drugih mjera usmjerenih na sprječavanje nasilja", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenom mreži X.

Ističe kako "nasilje nad ženama ugrožava temeljna prava i vrijednosti našeg društva. Nasilje nije problem samo žrtve, ono nikada nema opravdanja, ne smije se tolerirati i uvijek treba biti kažnjeno. Nastavit ćemo raditi na prevenciji i jačanju mehanizama u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi u društvu imamo odgovornost osvješćivati da nasilje nije prihvatljivo!", dodao je Plenković.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.