Obavijesti

News

Komentari 1
POVODOM NACIONALNOG DANA

Plenković: Obveza je zaštititi žene od nasilja, zato je Vlada izmijenila zakonski okvir...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković: Obveza je zaštititi žene od nasilja, zato je Vlada izmijenila zakonski okvir...
Foto: Profimedia

Nastavit ćemo raditi na prevenciji i jačanju mehanizama u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi u društvu imamo odgovornost osvješćivati da nasilje nije prihvatljivo, rekao je

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković rekao je kako je obveza zaštititi žene od svih oblika nasilja i zato je Vlada RH i izmijenila zakonski okvir kojim su ojačana prava žrtava i propisane strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena.

"Obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tragični događaj u kojem su prije 26 godina tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. Obveza je zaštititi žene od svih oblika nasilja te stvoriti društvo u kojem su žene ravnopravne u svim područjima života. Zato smo i izmijenili zakonski okvir kojim smo ojačali prava žrtava, propisali strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena te poduzeli niz drugih mjera usmjerenih na sprječavanje nasilja", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenom mreži X.

Ističe kako "nasilje nad ženama ugrožava temeljna prava i vrijednosti našeg društva. Nasilje nije problem samo žrtve, ono nikada nema opravdanja, ne smije se tolerirati i uvijek treba biti kažnjeno. Nastavit ćemo raditi na prevenciji i jačanju mehanizama u borbi protiv nasilja nad ženama. Svi u društvu imamo odgovornost osvješćivati da nasilje nije prihvatljivo!", dodao je Plenković.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025